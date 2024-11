Crise no Manchester City: confira os números que dão pesadelos em Guardiola

O Manchester City vive o momento de maior instabilidade em toda a Era Pep Guardiola. As cinco derrotas consecutivas na temporada representam uma marca negativa para o treinador, que renovou recentemente o seu vínculo com o time inglês por mais duas temporadas. Porém, o problema é bem maior que uma simples sequência negativa.

A derrota acachapante por 4 a 0 diante do Tottenham, no último sábado (23), escancarou uma série de problemas do atual Manchester City. Após o resultado, Pep afirmou que nunca passou por esse tipo de situação em oito anos no comando técnico do clube:

— Em oito anos, nunca vivemos esse tipo de situação. Agora temos que vivê-la, e temos que quebrá-la vencendo os próximos jogos, e principalmente o próximo.

As marcas da péssima fase do Manchester City

O Tottenham colocou fim em uma sequência história dos Cityzens: até o jogo, a equipe somava 52 partidas invictas no Etihad Stadium. A última derrota tinha sido em novembro de 2022, na partida contra o Brentford, pela Premier League. O momento sob os próprios domínios era refletido nas grandes temporadas do Manchester City, que foi campeão da liga inglesa em 2023-24 sem sequer ter perdido como mandante.

Além disso, a sequência de cinco derrotas é a pior da Era Guardiola. O Manchester City não emplacava um momento tão ruim dentro dos gramados desde 2018, quando sofreu três derrotas seguidas em jogos da Premier League e da Champions League. Aliás, o momento é perfeitamente traduzido pelo somatório dos cinco últimos resultados: 14 a 4 para as equipes adversárias.

Desta forma, a temporada da equipe vai de forma contrária às expectativas depositadas por torcedores e diretores. Atualmente, o City é o segundo colocado, com oito pontos a menos que o líder do Campeonato Inglês, Liverpool, além de ter dado adeus às chances de taça na Copa da Liga Inglesa após ter sido eliminado pelos Spurs no final de outubro. Na Champions, a décima colocação na classificação geral indica que a vaga ao mata-mata está menos garantida do que o pensado.

E nada mais emblemático que ser derrotado duas vezes por um dos maiores algozes de Pep Guardiola na Inglaterra. Desde que assumiu o clube, em 2016, o treinador enfrentou os Spurs 22 vezes, com retrospecto muito equilibrado: são dez vitórias, nove derrotas e três empates. O Tottenham somou dois triunfos ao números gerais apenas no último mês.

É preciso virar a chave para ainda sonhar com títulos nesta temporada, porém, o time terá pouco tempo para isso. Na próxima terça-feira (26), a equipe de Pep enfrenta o Feyenoord, em casa, pela Champions League.

Pep Guardiola, técnico do Manchester City

