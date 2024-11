Mbappé volta a marcar, Real Madrid vence e se aproxima da liderança em LA LIGA

O Real Madrid venceu mais uma e encostou na liderança do Barcelona em LA LIGA. Diante do Leganés, fora de casa, em jogo válido pela 14ª rodada da competição, os Merengues venceram por 3 a 0, com gols de Kylian Mbappé, Federico Valverde e Jude Bellingham. Com o resultado, o time chegou a 30 pontos, quatro a menos que o rival e com uma partida a disputar.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Vini Jr. com Mbappé pelo Real Madrid chama atenção na web

Leganés 0x3 Real Madrid: como foi o jogo?

O Real Madrid dominou as ações do jogo desde os minutos iniciais e praticamente não ofereceu chances de gol aos donos da casa no retorno de Courtois ao time titular após lesão. Com pressão alta entre os meias e os atacantes, os Blancos sufocaram os donos da casa. Aos 43 minutos do primeiro tempo, foi esta atitude que resultou na abertura do placar: após roubada de bola de Camavinga, Vini Jr. recebeu de Bellingham, saiu de frente para o gol e tocou para Mbappé finalizar ao gol livre. Com o tento, o francês encerrou uma seca de quatro jogos sem gol.

Na segunda etapa, o time manteve a postura e ampliou a vantagem naturalmente. Fede Valverde, com uma bela finalização de falta após uma jogada ensaiada, ampliou o placar, e Bellingham aproveitando o rebote do travessão, fez o terceiro de cabeça. Logo após balançar as redes, o inglês deu lugar Endrick aos 43 minutos da segunda etapa.

continua após a publicidade

Bellingham comemora gol pelo Real Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

✅ FICHA TÉCNICA

Leganés 0x3 Real Madrid

14ª rodada - LA LIGA

📆 Data e horário: domingo, 24 de novembro de 2024, às 14h30 (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Butarque (ESP)

🥅 Gols: Mbappé (43'/1ºT); Valverde (21'/2ºT) e Bellingham (40'/2ºT) (RMA)

🟨 Cartões amarelos: Miguel de la Fuente e Altimira (LEG)



⚽ ESCALAÇÕES DO JOGO



LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Dmitrovic; González, Nastasic, Hernandez; Altimira (Rosier), Tapia, Neyou (Chicco) e Cruz; Brasanac (Haller), Munir (Raba) e de la Fuente (García)

continua após a publicidade

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Asencio e Rüdiger e García; Bellingham (Endrick), Camavinga, Dani Ceballos e Guler (Brahim); Vini Jr. e Mbappé (Modric)