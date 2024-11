Atitude de Vini Jr. com Mbappé pelo Real Madrid chama atenção na web

A vitória parcial do Real Madrid sobre o Leganés, por 1 a 0 com gol de Mbappé, pela 14ª rodada de LA LIGA, chamou atenção de torcedores. O tento do francês, que encerrou uma seca de quatro partidas, teve assistência de Vini Jr. - a sexta na temporada do brasileiro.

O passe para o gol, entretanto, chamou atenção da web pela solidariedade do brasileiro com o companheiro de ataque, que vive má fase na temporada e convive com críticas em Madri. Na fase final da jogada, Vinícius tinha três opções: finalizar, tocar para Güler, ou passar para Mbappé. Ele escolheu a terceira e auxiliou o atacante a colocar fim na má fase. Os torcedores que assistiam ao jogo exaltaram o camisa sete. Confira!

Atitude de Vini Jr. pelo Real Madrid chama atenção de torcedores

Mbappé finaliza e faz o primeiro gol do Real Madrid sobre o Leganés (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

