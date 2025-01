Vini Jr tem punição definida após expulsão pelo Real Madrid

Vini Jr, atacante do Real Madrid, está suspensão por dois jogos após um incidente com Dimitrievski, goleiro do Valencia, durante um confronto válido pelo Campeonato Espanhol, nesta sexta-feira (3). A Real Federação de Futebol da Espanha (RFEF) anunciou a decisão nesta terça-feira (7), classificando o ocorrido como "violência esportiva" sob o artigo 130 do Código Disciplinar.

continua após a publicidade

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Aos 34 minutos do segundo tempo, Vini Jr empurrou o goleiro Dimitrievski e recebeu o cartão vermelho após intervenção do VAR. Antes, o atacante havia caído na área após uma disputa de bola, sem penalidade marcada pela arbitragem, e, ao levantar, foi puxado pelo adversário que disse algo com o brasileiro. O camisa 7 respondeu, então, com o empurrão e foi penalizado com a expulsão.

continua após a publicidade

Registro do ato de Vini na súmula de Valencia x Real Madrid

"Aos 79 minutos, o jogador Vinicius foi expulso pelo seguinte motivo: por acertar deliberadamente na cabeça de um adversário, sem que a bola estivesse em disputa, com uso de força não insignificante. Expulso, o referido jogador teve que ser contido por membros de seu clube e levado ao vestiário enquanto seus protestos continuavam."

Com isso, Vini ficará de fora nas partidas contra o Las Palmas, no dia 19, e contra o Valladolid, dia 25. O brasileiro, porém, poderá jogar na Supercopa da Espanha contra o Mallorca nas semifinais na próxima quinta-feira (9). A punição, considerada leve em comparação com a suspensão de até 12 jogos inicialmente possível, foi baseada no relatório do árbitro que não viu a ação como "agressão", mas como "violência esportiva".



O Real Madrid, conforme reportado pelo "Marca", deve recorrer da decisão, argumentando que a provocação de Dimitrievski não foi levada em conta. O clube busca revisar a suspensão na esperança de reduzi-la ou anulá-la.

continua após a publicidade

Carlo Ancelotti, técnico do Real Madrid, expressou preocupação com o bem-estar do atacante brasileiro Vini Jr., destacando as adversidades enfrentadas pelo jogador, como insultos e pressões.

➡️ Algoz argentino ‘desafia’ Vini Jr para luta, mas defende combate do brasileiro ao racismo

- É difícil ser ele, aguentar tudo que acontece, ouvir os insultos. É simples assim, mas ele está tentando melhorar. Ficou triste pelo vermelho e pediu desculpas. É preciso olhar para frente - disse Ancelotti.