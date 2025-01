Neymar faz suspense e comenta volta de trio com Messi e Suárez: ‘Quem sabe’

Neymar expressou seu desejo de reunir-se com Lionel Messi e Luis Suárez, seus antigos companheiros do Barcelona, em entrevista à "CNN Esportes". O trio, conhecido como "MSN", alcançou grande sucesso, marcando 364 gols e 173 assistências, além da conquista de uma tríplice coroa na primeira temporada juntos.

Após a saída de Neymar para o Paris Saint-Germain em 2017, o trio se desfez, com Messi e Suárez jogando juntos no Inter Miami atualmente, enquanto o craque brasileiro atua pelo Al Hilal na Arábia Saudita.

- Obviamente, jogar novamente com Messi e Suárez seria incrível. Eles são meus amigos. Ainda conversamos. Seria interessante reviver este trio. Estou feliz no Al Hilal, estou feliz na Arábia Saudita, mas quem sabe. O futebol está cheio de surpresas - afirmou Neymar.



Além da reunião do "MSN", o jogador compartilhou sua esperança de competir na Copa do Mundo de 2026 pela Seleção Brasileira, apesar dos desafios recentes em sua carreira. Com a Seleção ocupando a quinta posição nas eliminatórias sul-americanas, Neymar mostrou confiança no potencial do time sob a liderança de Dorival Júnior. O atacante declarou ter muita fé no time, destacando a juventude e o talento emergente dos jogadores.

Neymar, que sofreu uma lesão grave no joelho em outubro de 2023, está determinado a recuperar-se e garantir sua participação na próxima Copa do Mundo. "Vou tentar. Quero estar lá", disse o brasileiro, considerando a competição de 2026 como sua última oportunidade de competir em um Mundial.

