Algoz argentino ‘desafia’ Vini Jr para luta, mas defende combate do brasileiro ao racismo

O lateral-direito argentino Pablo Maffeo, do Mallorca, abordou diferentes temas relacionados a Vini Jr durante entrevista ao podcast espanhol "TV Indómitos". Algoz do atacante do Real Madrid, o defensor desafiou o brasileiro para uma luta, em tom de brincadeira, e negou que a Espanha seja um país racista. Por outro lado, defendeu o combate do brasileiro ao preconceito racial.

Inicialmente, o jogador contou que tem o desejo de lutar boxe um dia e brincou ao dizer que, em um mundo fictício, poderia encarar Vinícius em um dos duelos entre celebridades organizados pelo youtuber espanhol Ibai Llanos.

- Eu gostaria (de lutar). Na verdade, estou pensando em fazer uma luta só para descobrir o que você sente... aquela adrenalina. (Luta com Vini Jr) seria em um mundo à parte, uma vida fictícia, mas acho que poderia ser a luta mais vista da história, com certeza. Eu ganharia, não tenho dúvidas, o nocautearia em dez segundos (risos) - brincou.

Pablo Maffeo não entende que a Espanha ou La Liga sejam racistas, mas sim que há casos isolados de racismo nos jogos do futebol espanhol, como em outros países.

- Não é assim. Não creio que seja um país racista, porque aqui todo mundo chega e recebe oportunidades. Não é um país racista, tem jogadores de todas as nacionalidades: africanos, asiáticos, sul-americanos, europeus... tem de tudo, então não é racista. Obviamente, como em todos os cantos, existem quatro bobos que são, mas isso tem na Espanha, Alemanha, França, Brasil, todos os cantos. Isso, infelizmente, não vai acabar - afirmou.

Por outro lado, o argentino defendeu o combate de Vini ao racismo e tentou se colocar no lugar do brasileiro, que sofre xingamentos recorrentemente em jogos na Espanha. Quando questionado pelo entrevistador, Maffeo negou prontamente a possibilidade de o ex-Flamengo ser "vitimista".

- Eu acredito que (o racismo) o afeta. Obviamente, é desagradável. Se eu vou para a África e me chamam de "branquinho de m****", eu me afetaria, porque sou uma pessoa como todas as outras. Eu acho que o afeta, é ruim e deve ser condenado. Vinicius expõe o racismo e acho que faz bem, está lutando contra algo realmente importante - opinou

- Vinicius não provoca nada sobre esse tema (racismo). Erra em outras coisas, como todos nós. Na forma de falar com jogadores e árbitros, por exemplo. Mas em relação ao tema do racismo não se deve julgá-lo, seria um erro - completou.

Embates entre Vini Jr e Maffeo

As discussões entre Vini Jr e Maffeo dentro de campo começaram em partida entre Mallorca e Real Madrid realizada em 2022. Na ocasião, o argentino deu uma entrada forte no brasileiro e tomou apenas o cartão amarelo - o próprio atleta admitiu que deveria ter sido expulso. Depois, os dois voltaram a se desentender em jogos nos campeonatos de 2023 e 2024, com mais entradas violentas, discordâncias sobre decisões da arbitragem e trocas de provocações. Em um desses confrontos, inclusive, a televisão flagrou xingamentos racistas de torcedores do Mallorca a Vinícius.

Vini Jr foi provocado por jogadores e alvo de racismo da torcida em visita ao Mallorca em 2023 (Foto: Jaime Reina / AFP)

Os rivais voltam a se enfrentar nesta quinta-feira (9), quando Real Madrid e Mallorca duelam pela semifinal da Supercopa da Espanha. A bola rola às 16h (de Brasília), no Estádio Internacional King Abdullah, na Arábia Saudita.