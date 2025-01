Mercado da bola: Sevilla deixa concorrência e Flamengo avança por contratação de atacante

O Flamengo avançou nas tratativas pela contratação de Juninho Vieira, jogador do Qarabag, do Azerbaijão. A proposta de três anos de contrato balançou o atacante de 28 anos. O Sevilla, clube espanhol que também estava interessado pelo brasileiro, desistiu do negócio, deixando o caminho livre para o Rubro-Negro.

Segundo o jornalista Venê Casagrande, Juninho estava perto de assinar com o Sevilla. No entanto, com a oferta do Flamengo, ele optou por adiar a resposta aos espanhóis. Anteriormente, o Lance! noticiou a concorrência pela jogador.

A equipe do Azerbaijão considera o jogador fundamental e informou que só o libera mediante o pagamento da multa rescisória, que é de cinco milhões de euros (R$ 31,56 milhões, na cotação atual). A proposta do Flamengo por Juninho seria justamente o valor da multa.

Juninho Vieira, do Qarabag, tem conversas com o Flamengo (Foto: @FKQarabagh/Instagram)

A contratação de um atacante é prioridade para o Flamengo, que perdeu Gabigol para o Cruzeiro. Vale lembrar que Pedro, que rompeu o ligamento cruzado do joelho esquerdo em setembro, só volta a atuar pelo clube no segundo semestre.

Quem é Juninho Vieira, desejado pelo Flamengo

Com contrato válido até 2026, Juninho tem se destacado no futebol do Azerbaijão nas duas últimas temporadas. O atacante, que tem o pé direito como preferencial, marcou 41 gols e deu 14 assistências nas 81 partidas que fez até aqui pelo Qarabag.

