Longe dos gramados, o atacante Neymar, do Al-Hilal, concedeu uma entrevista exclusiva à "CNN" e, além de expressar o desejo de retornar com o trio MSN, também concordou com a ousada opinião dada por Cristiano Ronaldo sobre a superioridade da liga saudita com relação ao Campeonato Francês.

- Hoje acho que sim", endossou o brasileiro. "O nível da Saudi Pro League está aumentando e, pelo que vejo, é melhor que a Ligue 1. A Ligue 1 tem seus pontos positivos. A liga é muito forte. Eu joguei nela, então sei disso bem.”

- [Mas] Hoje, os jogadores da Saudi Pro League são melhores. A Arábia Saudita me surpreendeu positivamente. As pessoas, o país, as cidades, a cultura. Acho que é um país que está em constante crescimento. Também sediará a Copa do Mundo de 2034, o que acho que será incrível.”

Neymar se transferiu ao Al-Hilal no verão de 2023 e seguiu os passos de superestrelas do futebol mundial como Cristiano Ronaldo, do Al-Nassr, e Karim Benzema, do Al-Ittihad. Os três trocaram as ligas da Europa pela Arábia Saudita.

O forte investimento feito pelos árabes demonstra o interesse da liga em ser uma das principais competições do mundo nos próximos anos. Recentemente, outros jogadores que atuam na Europa entraram no radar do futebol local, como Salah, De Bruyne e Vinicius Jr.

O que disse Cristiano Ronaldo?

Em entrevista durante a premiação Globe Soccer Awards, em Dubai, Cristiano Ronaldo criticou a qualidade do Campeonato Francês ao afirmar que os clubes franceses estão "acabados" e que no torneio só tem o PSG.

- Na França só tem o PSG, o resto está acabado. Os outros competem, mas o PSG é o mais forte. Ninguém compete com eles. Eles têm melhores jogadores e mais dinheiro. Isso não é mentira. Não entendo a surpresa das pessoas.

Além disso, o atacante do Al-Nassr aproveitou a oportunidade para exaltar a Liga Saudita e destacar a exigência física para enfrentar o forte calor local durante as partidas.

- Eu não falo por jogar lá. Eu não quero saber o que as pessoas falam, mas elas tinham que ir lá (para a Arábia Saudita) e jogar para ver. Correr com 39, 40 graus. Eles tinham que se mudar para lá e ver.

Cristiano Ronaldo (Foto: Divulgação/Al-Nassr)

Sonho de Neymar: a Copa do Mundo

Em outro trecho da entrevista, o atacante reafirmou o sonho de defender a seleção brasileira na Copa do Mundo de 2026, que será realizada nos Estados Unidos, Canadá e México. Embora tenha conquistado a Copa das Confederações e o ouro olímpico com o Brasil, Neymar sonha com a taça do Mundial.

Em sua primeira Copa do Mundo, em 2014, que foi disputada no Brasil, o jogador sofreu uma lesão que encerrou seu torneio nas quartas de final, antes de a Seleção sofrer uma histórica e humilhante derrota de 7 a 1 para a Alemanha.

Já em 2022, Neymar viu a equipe ser eliminada do torneio do Catar na mesma fase, porém nos pênaltis. O atacante, inclusive, foi o único autor do gol do Brasil na partida e igualou o recorde oficial de gols de Pelé pela seleção brasileira.

Diferentemente da última edição da Copa do Mundo, o atacante do Al-Hilal crê que sob a liderança de Dorival Jr. a Seleção poderá chegar às finais no Mundial de 2026.

- Tenho muita fé no time, nos jogadores que estão surgindo, que são jovens. É um time jovem”, diz ele. "Hoje, não estamos na posição que gostaríamos de estar. Acho que juntos podemos alcançar algo muito grande. Temos um ano, um ano e meio para trabalhar, para fazer as coisas certas para chegar à Copa do Mundo.