Publicada em 24/09/2024 - 12:18 • Madri (ESP)

"Vini Jr já sabe que a glória o espera". Com esta frase, o jornal espanhol Marca informou, na segunda-feira (23), que o brasileiro é considerado favorito para levar a Bola de Ouro pela primeira vez em sua carreira.

Segundo o periódico, o astro do Real Madrid já foi comunicado que receberá o prêmio no dia 28 de outubro, em cerimônia a ser realizada no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA). Somado ao feito, Vinícius deve utilizar uma chuteira dourada após o anúncio oficial, em ação planejada por sua patrocinadora, a Nike.

Na última temporada, o camisa 7 merengue protagonizou as conquistas da Champions League e do Campeonato Espanhol. Na competição continental, inclusive, balançou as redes na decisão diante do Borussia Dortmund, em vitória por 2 a 0. Ao todo, em 2023-24, foram 24 gols e nove assistências em 39 partidas.

"Todos os caminhos conduzem ao ouro": Vini Jr deve receber o prêmio da Bola de Ouro, segundo jornal espanhol (Foto: Reprodução)

O nome do ex-Flamengo é o único entre os brasileiros na lista de 30 indicados pela revista "France Football", que organiza a premiação. Caso vença a Bola de Ouro, Vini será o primeiro representante do país desde Kaká, em 2007, a alcançar o feito.

CONFIRA OS INDICADOS À BOLA DE OURO

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)