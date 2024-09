Ancelotti elogia Endrick e abre o jogo sobre papel no Real Madrid: ‘Muito maduro’

Carlo Ancelotti, treinador do Real Madrid (Foto: Thomas Coex / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 23/09/2024 - 17:29 • Redação do Lance!

Endrick é uma das gratas surpresas do Real Madrid neste início de temporada 2024-25. Com dois gols em seis partidas disputadas, o atacante tem se provado uma opção consistente para um ataque estrelado composto por Rodrygo, Vini Jr. e Kylian Mbappé. Em entrevista coletiva nesta segunda-feira (23), o comandante do time, Carlo Ancelotti, comentou o início do brasileiro mais uma vez, e como tem sido rotineiro, despejou elogios.

➡️ Endrick viraliza durante treinamento de finalizações pelo Real Madrid, veja vídeo

O italiano, que afirmou recentemente que enxerga Endrick como titular da equipe no futuro, elogiou a maturidade do ex-Palmeiras. Na posição de reserva, é preciso ser paciente, e o atacante tem demonstrado esta característica.

-Esse assunto de ser paciente ele entende muito bem, porque treina todos os dias com os melhores atacantes do mundo. Ele entende perfeitamente qual é seu papel e, de verdade, tenho que dizer que está ganhando muitas posições porque seu profissionalismo é muito alto, é muito maduro sendo jovem. No momento está bem e estamos encantados com ele. Obviamente vai jogar seus minutos e suas partidas quando precisarmos - disse Carlo Ancelotti.

Endrick comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Pierre-Philippe Marcou/AFP)

Apesar de ser centroavante de origem, Endrick não tem atuado centralizado de forma fixa. Por vezes, o brasileiro foi utilizado aberto pelas pontas, onde Ancelotti acredita que ele pode ajudar. A polivalência demonstrada pelo jovem também foi enaltecida:

-A posição dele é clara, mas não 100%. Nos poucos minutos que jogou, atuou pelo lado direito, como um ponta, e faz bem, porque trabalha e está motivado. Para mim, é um centroavante, mas às vezes pode jogar também pelos lados. Não é um ponta, mas o jogo por dentro faz muito bem, e creio que pode jogar também alguns minutos pelos lados.

O próximo compromisso de Endrick com a camisa do Real Madrid é o Deportivo Alavés, pela sétima rodada de LA LIGA, na próxima terça-feira (24). A bola rola a partir das 16h (de Brasília), no Santiago Bernabéu.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional