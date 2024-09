Bola de Ouro 2024: Vini Jr. é indicado para o prêmio; confira os concorrentes

Vinícius Júnior é um dos favoritos à conquista da Bola de Ouro em 2024 (Foto: Thomas COEX / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 04/09/2024 - 15:54 • Paris (FRA)

Vini Jr., atacante do Real Madrid e da Seleção Brasileira, foi escolhido pela revista France Football como um dos finalistas para a Bola de Ouro 2023-24. Após temporada decisiva no futebol europeu, o jogador de 24 anos disputará o prêmio de melhor jogador do mundo com outros 29 nomes, como Rodri (Manchester City), Jude Bellingham e Kylian Mbappé (Real Madrid). A lista de concorrentes foi divulgada em cerimônia na tarde desta quarta-feira (4).

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

O vencedor do prêmio será anunciado no dia 28 de outubro, no Théathre du Chatelet, em Paris.

Líder ofensivo da vitoriosa campanha do Real Madrid na temporada passada, o brasileiro carrega favoritismo para o prêmio. Ao todo, Vini fez 24 gols e deu 9 assistências em 39 partidas. Vale lembrar que o ex-Flamengo passou parte da temporada lesionado, mas retornou na reta final das competições de forma decisiva. Ele foi autor de um dos gols merengues na decisão sa Champions League em Wembley.

➡️ Quem são os 10 jogadores mais cotados para ganhar a Bola de Ouro?

Na corrida para quebrar um tabu de 17 anos, quando o último brasileiro, Kaká, foi eleito melhor jogador do mundo, o atacante tem três principais ameaças: Rodri, campeão e melhor jogador da Eurocopa, e os atuais companheiros de time Jude Bellingham e Kylian Mbappé (este, pela temporada individual no último ano de PSG). A lista, entretanto, conta com outros nomes de peso, como Erling Haaland, Kevin de Bruyne e Phil Foden, trio ofensivo do Manchester City.

Quem são os indicados para a Bola de Ouro?

Vinícius Júnior (Real Madrid)

Jude Bellingham (Real Madrid)

Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

Dani Carvajal (Real Madrid)

Ruben Dias (Manchester City)

Artem Dovbik (Roma)

Phil Foden (Manchester City)

Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

Erling Haaland (Manchester City)

Mats Hummels (Borussia Dortmund)

Harry Kane (Bayern de Munique)

Toni Kroos (Real Madrid)

Ademola Lookman (Atalanta)

Emiliano Martinez (Aston VIlla)

Lautaro Martinez (Inter de Milão)

Kylian Mbappé (Real Madrid)

Martin Odegaard (Arsenal)

Dani Olmo (RB Leipzig)

Cole Palmer (Chelsea)

Declan Rice (Arsenal)

Rodri (Manchester City)

Antonio Rüdiger (Real Madrid)

Bukayo Saka (Arsenal)

William Saliba (Arsenal)

Federico Valverde (Real Madrid)

Vitinha (PSG)

Nico Williams (Athletic Bilbao)

Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

Lamine Yamal (Barcelona)