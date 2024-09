Entenda como mudança de posição transformou Raphinha na ‘cara’ do Barcelona

Raphinha mudou de posição e virou a 'cara' do Barcelona na atual temporada (Foto: MANU QUINTERO / AFP)







Escrito por João Marcos • Publicada em 24/09/2024 - 04:00 • Barcelona (ESP)

O Barcelona é o único time com 100% de aproveitamento em La Liga até o momento, com seis rodadas disputadas. Além disso, é o melhor ataque da competição, com 22 gols. Boa parte destes resultados se devem, além à revolução promovida pelo técnico Hansi Flick, ao talento do brasileiro Raphinha.

Em nova posição, o jogador da Seleção Brasileira tem sido a 'cara' do clube catalão na atual temporada. Antes conhecido como um atacante driblador, o atleta tem jogado mais centralizado, como um verdadeiro meia, no 4-2-3-1 do treinador alemão.

A mudança tem uma justificativa: Hansi Flick gosta de uma equipe intensa na marcação e com ataque direto, que troca a posse de bola - marca registrada do Barcelona na última década - por passes mais verticais, em direção ao gol. Neste sistema, um meia-armador tradicional não tem espaço. Um atacante criativo como Raphinha, no entanto, se encaixa como uma luva.

Isso porque a defesa adversária se confunde no momento de marcar um jogador de bom drible curto e capacidade de explosão como Raphinha. Atuando nas costas dos volantes adversários, o brasileiro provoca uma dúvida na defesa adversária: quem marca?

No decorrer do jogo, o 4-2-3-1 do Barcelona se torna um 3-2-5, com Raphinha atuando pelo centro, ao lado de Lewandowski (Foto: Reprodução / ESPN)

Novo posicionamento deixa Raphinha mais próximo do gol e com mais possibilidades de finalização (Foto: Reprodução / ESPN)

Se o lateral largar sua posição, deixa espaço às costas para os pontas do Barça; se os zagueiros largarem a posição, quem pode se aproveitar é Lewandowski. Se a defesa não entrar em consenso, o atacante recebe a bola com liberdade e pode partir para cima da marcação, forçando que um dos defensores adversários quebre a linha de marcação para pressionar a bola.

Na prática, todas essas possibilidades podem ser observadas em dois movimentos, a depender do momento do jogo: os ataques às costas da defesa adversária, especialmente quando Lewandowski atrai a marcação de algum zagueiro; ou as diagonais do meio para a ponta, puxando a marcação de um volante ou lateral para que outro jogador aproveite o espaço. Em outras palavras: Raphinha é quem faz o ataque funcionar.

Posição de Raphinha deixa os marcadores em dúvida na marcação (Foto: Reprodução / ESPN)

Lewandowski aproveita incerteza dos zagueiros para atacar as costas da defesa adversária e receber lançamento (Foto: Reprodução / ESPN)

Raphinha deixa o meio e ataca as costas da defesa adversária em diagonal, arrastando a marcação adversária (Foto: Reprodução / ESPN)

Movimento de Raphinha livra espaço no meio da área para assistência no gol de Ferran Torres (Foto: Reprodução / ESPN)

Os efeitos sobre o rendimento do atacante foram imediatos: segundo o "Sofascore", Raphinha é, atualmente, o vice-artilheiro do Barcelona em La Liga, com cinco gols (um a menos que Lewandowski), e segundo jogador com mais assistências (duas), atrás apenas de Lamine Yamal (cinco assistências). O trio lidera o ranking de participação em gols do clube no Campeonato Espanhol (Lewandowski e Yamal com oito participações, e Raphinha com sete).

A crescente do atacante também pode ter reflexos na Seleção Brasileira, já que o meio-campo da Seleção tem sido contestado pela falta de criatividade. Vale lembrar que Raphinha não foi convocado pelo técnico Dorival Júnior na última Data Fifa por estar suspenso em uma das partidas das Eliminatórias da Copa do Mundo, diante do Equador.

Raphinha foi contratado pelo Barcelona em 2022, vindo do Leeds United, da Inglaterra. Pelo clube espanhol, o brasileiro disputou 94 jogos, marcou 25 gols, deu 25 assistências e conquistou dois títulos: o Campeonato Espanhol da temporada 2022-2023 e a Supercopa da Espanha de 2022.

