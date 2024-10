Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Borussia Dortmund (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:06 • Rio de Janeiro (RJ)

A notícia que choocou o mundo. A informação, divulgada nesta segunda-feira (28), de que Vini Jr não vencerá o prêmio da Bola de Ouro de 2024 levou torcedores e especialistas à loucura. O jornalista da ESPN, Fernando Campos, se revoltou nas redes sociais com a possível vitória de Rodri no prêmio de melhor jogador do mundo.

— O Vini Jr foi o melhor jogador do mundo e o campo disse isso. Campeão da Champions League/La Liga sendo protagonista e brilhando completamente na reta final de temporada do Real Madrid. Se ele não vencer será só por conta do racismo e de como ele incomodou a Europa colocando o dedo na ferida. Que se exploda esse prêmio sem credibilidade! — escreveu Fernando.

De acordo com o jornalista Fabrizio Romano, o Real Madrid não mandará nenhum representante para a cerimônia da France Football. A decisão teria sido tomada pelo fato do clube ter sido informado que nenhum atleta do clube ganhará o prêmio. Com isso, nem Vini Jr, Bellingham, Mbappé e outros nomes de peso do clube, além do próprio Florentino Pérez, não irão comparecer ao evento.

Vini Jr. em ação pelo Real Madrid contra o Barcelona (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

O jornal espanhol "Marca" apontou que Rodri, volante do Manchester City, será eleito Bola de Ouro. O central foi o pilar da conquista da Premier League e fez parte da conquista da Eurocopa pela seleção da Espanha, que ergueu o continental pela quarta vez em sua história.

Fernando Campos, da ESPN, se revoltou com a provável derrota de Vini Jr na Bola de Ouro (Foto: Divulgação)

👀 Veja todos os indicados do Real Madrid na Bola de Ouro:

⚽ Vini Jr - Bola de Ouro Masculina

⚽ Jude Bellingham - Bola de Ouro Masculina

⚽ Federico Valverde - Bola de Ouro Masculina

⚽ Toni Kroos - Bola de Ouro Masculina

⚽ Daniel Carvajal - Bola de Ouro Masculina

⚽ Kylian Mbappé - Bola de Ouro Masculina

⚽ Antonio Rüdiger - Bola de Ouro Masculina

⚽ Carlo Ancelotti - Melhor Técnico do Ano

⚽ Arda Güler - Troféu Kopa (melhor jogador jovem do ano)

⚽ Andriy Lunin - Troféu Yashin (melhor goleiro do ano)