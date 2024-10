Vini Jr., Rodri, Mbappé, Bellingham… Quem leva a Bola de Ouro?

Bola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira. Foto: Franck Fife/AFP







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 05:15 • Rio de Janeiro

O atacante brasileiro Vinicius Júnior é apontado como o favorito a conquistar a Bola de Ouro, prêmio oferecido pela revista France Football e que será entregue nesta segunda-feira (28), a partir das 16h (de Brasília). A grande temporada 2023/2024 que fez pelo Real Madrid credencia Vini Jr. para levar o prêmio. Mas há pelo menos outros três jogadores entre os 30 finalistas que têm chances reais de ser apontado como melhor jogador da temporada: o britânico Jude Bellingham, o espanhol Rodri e o francês Kylian Mbappé.

Vini Jr. tem a última temporada europeia como grande trunfo. Ele comandou o Real Madrid na conquista do 15º título da UEFA Champions League, com atuações memoráveis em praticamente todas as fases da competição. E quem conhece bem a Bola de Ouro não tem dúvidas em afirmar que o título da Liga dos Campeões tem um peso enorme na definição do prêmio de melhor jogador da temporada, ainda mais quando não há uma Copa do Mundo.

Nesse contexto, o principal adversário de Vinicius Jr. na busca pela Bola de Ouro é o inglês Jude Bellingham. O meia de 21 anos, que iniciou a carreira no Birmingham City, começou a chamar a atenção da Europa quando se transferiu para o Borussia Dortmund, em 2020. A um custo estimado de 25 milhões de libras — cerca de R$ 195 milhões, na cotação atual — ele se tornou à época o atleta de 17 anos mais caro da história.

Jude Bellingham está cotado para levar a Bola de Ouro (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Suas atuações no Borussia o credenciaram de vez para a seleção inglesa. Bellingham foi eleito o melhor jogador da Bundesliga na temporada 2022/2023. Ao fim, transferiu-se para o Real Madrid. E quis o destino que fosse diante de seu ex-clube que o inglês conquistasse a sua primeira Champions League.

Rodri e Mbappé também têm chances

Outros dois jogadores entre os 30 finalistas são vistos com alguma chance de ganhar a Bola de Ouro. O mais famoso deles, contudo, corre por fora.

Também jogador do Real Madrid, o francês Mbappé é cotado mais pelo seu reconhecimento mundial do que pelo que apresentou em campo na última temporada. Ainda assim, no mês passado ele foi apontado por Cristiano Ronaldo como o favorito ao prêmio de melhor jogador do mundo.

Histórico de participações, ao menos, ele tem. Esta é a sétima vez que o francês é finalista da Bola de Ouro. No ano passado, quando ainda defendia o Paris Saint-Germain, Mbappé terminou em terceiro lugar, atrás do vencedor Messi e de Erling Haaland, que ficou em segundo.

E há ainda o espanhol Rodri, que para muitos é o jogador europeu com mais chances de levar a Bola de Ouro. Considerado o cérebro do Manchester City, campeão da Premier League, e o grande líder da Espanha na campanha que levou ao título da Eurocopa, Rodri tem as suas chances de ser o primeiro espanhol em mais de seis décadas a levar a prêmio.

Rodri e Haaland, dois dos finalistas da Bola de Ouro (Foto: Divulgação/Manchester City)

Veja quem são os finalistas da Bola de Ouro

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)