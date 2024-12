Com apenas 24 anos, Vini Jr. foi eleito nesta terça-feira (17) o mais novo melhor jogador do mundo, ao ganhar o The Best. A premiação o credencia como o segundo jogador mais jovem a ganhar o prêmio, ficando apenas atrás de Ronaldo Fenômeno, que recebeu o prêmio pela primeira vez em 1996, quando tinha 20 anos.

Vinicius se tornou o sexto brasileiro a ganhar o The Best e é o segundo mais novo (Foto: Reprodução/Redes Sociais)

Quais foram os outros brasileiros que ganharam o The Best?

Com a conquista de Vini Jr. no The Best, o atacante do Real Madrid se tornou o sexto brasileiro da história a levar o troféu de melhor jogador do mundo para casa. Além de Vinicius, Ronaldinho (2004 e 2005), Kaká (2007), Romário (1994), Ronaldo Fenômeno (1996, 1997 e 2002) e Rivaldo (1999) já haviam sido eleitos como melhores do mundo pela Fifa.

O segundo mais novo a receber o prêmio

Destes seis nomes do Brasil, apenas Ronaldo Fenômeno recebeu o prêmio sendo mais jovem do Vinicius. Em 1996, o craque brasileiro tinha apenas 20 anos quando foi eleito melhor do mundo pela entidade máxima do futebol pela primeira vez. Em sua segunda conquista, Ronaldo ainda era mais jovem, já que conquistou o prêmio em 1997, quando tinha 21 anos.

Ronaldinho Gaúcho também tinha 24 anos quando recebeu o prêmio pela primeira vez, mas por uma diferença de meses, o atacante do Real Madrid acabou ficando a frente do meia.

A comparação de Vinicius com os outros brasileiros

Se compararmos os números de carreira de Vinicius Jr. com os outros craques do Brasil, ele é o segundo jogador com menos gols marcados ao receber o prêmio, com 103 marcados até o momento. Ronaldo, ironicamente, é o jogador que menos marcou gols entre os brasileiros até a primeira conquista do prêmio, já que somava 102 gols. Romário é o que mais marcou, com 262.

No entanto, mesmo com a pouca idade, o atacante revelado pelo Flamengo conquistou mais títulos do que todos os outros brasileiros até o momento de sua primeira conquista de melhor do mundo. Ao todo, Vinicius venceu 12 taças, uma a mais que Romário, que possuía 11 conquistas. Todas os títulos de Vinicius Jr. foram pelo Real Madrid, divididas entre Campeonatos Espanhóis, UEFA Champions League, Copas da Espanha, entre outros.

O que o também difere dos outros, é que todos os outros brasileiros que ganharam o prêmio já haviam conquistado troféus pela Seleção Brasileira, o que ainda não aconteceu com Vini Jr. até sua primeira conquista do The Best.