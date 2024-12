Atualmente Panathinaikos FC, da Grécia, o volante Willian Arão entrou na mira do Bahia para a temporada de 2025. Devido às especulações, uma página do Twitter divulgou um vídeo com todos os gols do jogador enquanto defendia o Flamengo.

A publicação chegou até Arão, que agradeceu o compilado e disse que nem ele lembrava de todos os gols marcados durante sua passagem pela equipe rubro-negra entre 2016 e 2022.

Muito obrigado, nem eu lembrava de todos — willian arao (@willianarao) December 17, 2024

Pelo Flamengo, Willian Arão conquistou inúmeros títulos, como Campeonato Carioca, Brasileirão, Libertadores, Copa do Brasil, Supercopa do Brasil e Recopa Sul-Americana. Ao todo, disputou 377 jogos com a camisa rubro-negra, marcando 35 gols e dando 30 assistências.

Em 2022, o Flamengo acertou a ida do volante ao Fenerbahçe, da Turquia. Arão foi um pedido do técnico Jorge Jesus, que comandava a equipe turca na época. Com a saída do português do comando, ele foi negociado com o Panathinaikos FC, da Grécia.

Willian Arão no Flamengo