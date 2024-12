Fifa The Best 2024: Vini Jr agradece ao Flamengo por prêmio de melhor do mundo

O melhor jogador do mundo não esquece suas origens. Premiado no Fifa The Best, Vini Jr fez agradecimento especial ao Flamengo durante o discurso vencedor na cerimônia realizada nesta terça-feira (17), em Doha, no Catar. Além do clube que o revelou, o atacante citou também a infância humilde em São Gonçalo, sua família, amigos, companheiros de Real Madrid e Seleção Brasileira e ao povo do Brasil.

➡️ Fifa The Best: veja todos os premiados, além de Vini Jr

— Eu não sei nem por onde posso começar. Porque era tão distante, que parecia impossível chegar até aqui. Eu era uma criança, que só jogava bola descalço nas ruas de São Gonçalo, perto da pobreza, do crime, e poder chegar aqui é algo muito importante para mim. Estou fazendo por muitas crianças, que acham que tudo é impossível e que não podem chegar até aqui — iniciou Vinícius, que seguiu:

— Tenho muitas pessoas a agradecer. Todo mundo que votou em mim. Todos os treinadores, jogadores, jornalistas e uma parte dos meus fãs. É algo muito importante para mim. Eu não poderia deixar de agradecer à minha família, que deixaram de viver o sonho deles para viver o meu e fizeram de tudo para eu chegar aqui até hoje.

➡️ Vini Jr é eleito o melhor jogador do mundo no Fifa The Best 2024

— Agradecer também ao presidente, José Angel, ao Mister Carleto (Ancelotti), e também ao Júnior por ter confiado em mim quando eu tinha apenas 16 anos. E agora ao meu time, porque eles fizeram eu chegar até aqui, fizeram acreditar que eu poderia fazer a diferença e fazer grandes coisas junto deles na temporada. Quero seguir por muito tempo no Real Madrid, o maior clube do mundo.

— Ao final, eu não poderia deixar de agradecer ao Flamengo. O clube que me colocou no campo, nas ruas, e se eu cheguei aqui até hoje é graças ao Flamengo. Também agradecer a todos os jogadores da Seleção Brasileira e ao meu país, que vêm torcendo por mim e me dando muita força para eu seguir na minha luta — encerrou Vini Jr.

Vini Jr eleito melhor do mundo

Vini Jr foi eleito o melhor jogador de futebol do mundo no Fifa The Best, nesta terça-feira (17), em cerimônia realizada em Doha, no Catar. O atacante desbancou nomes como Rodri, Jude Bellingham, Kylian Mbappé, Erling Haaland e Lionel Messi na disputa do prêmio oficial da entidade máxima do futebol.

Com a conquista de Vinícius, um brasileiro volta a ser escolhido como melhor do mundo após 17 anos, quando Kaká recebeu o prêmio após grande temporada pelo Milan em 2007. Além da dupla, Romário (1994), Ronaldo (1996, 1997 e 2002), Rivaldo (1999) e Ronaldinho Gaúcho (2004 e 2005) são os outros nomes do Brasil já eleitos pela Fifa.

