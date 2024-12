Corinthians escapa de pegar Boca e Bahia na estreia na Libertadores

A Conmebol divulgou, nesta terça-feira (17) as diretrizes e os potes nos sorteios das próximas edições da Copa Libertadores e da Copa Sul-Americana. E o Corinthians conheceu seus possíveis adversários da Fase 2 preliminar da Libertadores 2025. O Timão está no Pote 1 do sorteio e escapou de pegar nesta fase Boca Juniors e Bahia, que também estão entre os cabeças de chave.

A Fase 2 contará com 16 clubes, sendo 13 classificados diretamente e três oriundos da Fase 1. Essas equipes foram divididas em dois potes, com base no Ranking de Clubes da Conmebol.

Na Fase 2, os clubes do Pote 2 disputarão o jogo de ida em casa, enquanto os times do Pote 1, como o Corinthians, decidirão a vaga como mandantes. Se avançar, o Timão terá um desafio ainda maior na Fase 3, onde poderá enfrentar Boca Juniors ou Bahia, caso essas equipes também avancem.

A Fase 3 é a última etapa antes da fase de grupos da Libertadores. Os duelos seguirão o mesmo formato, com jogos de ida e volta. Os vencedores desta fase se classificarão para a fase de grupos da principal competição da América do Sul.

Os sorteios das fase preliminares Libertadores 2025 e da Sul-Americana 2025 acontecem na próxima quinta-feira, 19 de dezembro, às 12h (horário de Brasília), com transmissão ao vivo pelos canais oficiais da Conmebol no YouTube.

A competição terá início em 5 de fevereiro, com a primeira fase se estendendo até 12 de março. Já o sorteio oficial dos grupos está programado para 19 de março, com as partidas começando no dia 2 de abril.

Times dos potes da Fase 2:

Pote 1 (cabeças de chave):

<strong>Boca Juniors</strong> (Argentina) - 3º no ranking <strong>Corinthians</strong> (Brasil) - 18º no ranking <strong>Cerro Porteño</strong> (Paraguai) - 20º no ranking <strong>Barcelona SC</strong> (Equador) - 25º no ranking <strong>Independiente Santa Fe</strong> (Colômbia) - 45º no ranking <strong>Melgar</strong> (Peru) - 51º no ranking <strong>Bahia</strong> (Brasil) - 77º no ranking <strong>Ñublense</strong> (Chile) - 90º no ranking

Pote 2 (possíveis adversários):

<strong>Deportes Iquique</strong> (Chile) - 153º no ranking <strong>Boston River</strong> (Uruguai) - 206º no ranking <strong>Universidad Central</strong> (Venezuela) - sem ranking <strong>Representante da Bolívia</strong> (a ser definido) <strong>Representante da Colômbia</strong> (a ser definido) <strong>E1</strong> (classificado da Fase 1) <strong>E2</strong> (classificado da Fase 1) <strong>E3</strong> (classificado da Fase 1)