Rodri é um dos candidatos à Bola de Ouro (Foto: Oli SCARFF / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 26/10/2024 - 14:00 • Paris (FRA)

A Bola de Ouro pode voltar aos braços de um espanhol depois de mais de 60 anos. Rodri, do Manchester City, é um dos favoritos a ganhar o prêmio, que será entregue na segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília), no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA).

➡️ Vini Jr, Mbappé ou Bellingham? Ancelotti crava vencedor da Bola de Ouro

A temporada vivida pelo meio-campista foi sensacional. Mesmo competindo com nomes como Vini Jr, Mbappé e Bellingham, o central protagonizou momentos especiais, foi dono de uma marca história com a camisa dos Citizens, e é listado mesmo atuando como um jogador de primeira linha central. O Lance!, por isso, separou alguns motivos nos quais o favoritismo de Rodri se sustenta na premiação.

⚽🥇 RODRI BOLA DE OURO: FÚRIA CONTINENTAL

O tetracampeonato da Espanha na Eurocopa não existiria sem o volante. Eleito o melhor jogador da competição, Rodri foi o pilar de um time renovado nos últimos anos e com nomes mais desconhecidos em relação a gerações anteriores.

A presença do jogador no campo ofensivo facilitou a construção de jogo e deu condições aos habilidosos Lamine Yamal e Nico Williams pelas pontas. Na defesa, a entrega foi tamanha que, na final, evitou um gol de Harry Kane, da Inglaterra, na primeira etapa, e acabou se lesionando no lance, sendo substituído no intervalo do confronto.

Não somente os números sustentam o atleta na corrida pelo prêmio, mas os jogos diretos. Somado a uma Copa América apagada de Vinícius, o meia teve embates com os demais favoritos, Mbappé e Bellingham, e saiu vitorioso em ambos.

NÚMEROS DE RODRI NA EUROCOPA

6 jogos

521 minutos jogados

1 gol

93% de de acerto de passe (411 completos de 439 tentados)

11km percorridos por jogo em média

33 recuperações de bola

3 cartões amarelos

⚽🥇 RODRI BOLA DE OURO: PREMIER LEAGUE ILUMINADA

Além da conquista da Eurocopa, a Premier League feita pelo espanhol no Manchester City foi de encher os olhos. Partidas de almanaque e números que comprovam sua importância para o time. Foram oito gols e nove assistências em 34 partidas na competição, sendo crucial para o título dos Sky Blues pelo quarto ano seguido na Inglaterra.

A principal vítima de Rodri na competição foi o Chelsea. Nos dois turnos, o jogador marcou um gol em cada confronto; curiosamente, os Blues seguraram empates em 4 a 4 e em 1 a 1 nas duas ocasiões.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Rodri é um dos favoritos à Bola de Ouro (Foto: Giuseppe Cacace / AFP)

⚽🥇 RODRI BOLA DE OURO: O GOSTO DOS PONTOS

E falando em importância, um jogador invicto no que faz é o maior reconhecimento possível. Na campanha do título nacional, as três derrotas dos Citizens não tinham o volante em campo. Rodrigo esteve suspenso em três jogos: Wolverhampton, Arsenal e Aston Villa. Nos três compromissos, os comandados de Pep Guardiola saíram do campo derrotados.

Foram 475 dias de invencibilidade pela equipe, traduzidos em 74 jogos. A marca só foi quebrada no jogo final do time na temporada 2023-24, em derrota para o Manchester United pela final da FA Cup. De toda forma, a influência indiscutível do atleta, várias vezes reconhecida pelo treinador, foi o fio condutor de parte da era vitoriosa.

👀 RODRI FAVORITO: VEJA LISTA DE INDICADOS À BOLA DE OURO

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)