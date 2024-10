Quais são as categorias da Bola de Ouro?

Bola de Ouro já foi vencida por quatro brasileiros na história (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 27/10/2024 - 07:00 • Paris (FRA)

Na segunda-feira (28), a revista France Football coroará o melhor jogador do mundo com a Bola de Ouro, com o brasileiro Vini Jr como favorito para vencer o prêmio. Porém, outras categorias também são organizadas no evento, previsto para ter início às 16h (horário de Brasília).

➡️ Quais brasileiros já ganharam a Bola de Ouro?

Os finalistas para todas as vertentes da premiação já estão definidos; o período de avaliação foi de 1 de agosto de 2023 a 31 de julho de 2024. Por isso, o Lance! mostra abaixo quais são as categorias e os indicados para o evento no Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA).

🏆 BOLA DE OURO MASCULINA (MELHOR JOGADOR DO MUNDO)

⚽ Vinícius Júnior (Real Madrid)

⚽ Jude Bellingham (Real Madrid)

⚽ Hakan Çalhanoğlu (Inter de Milão)

⚽ Dani Carvajal (Real Madrid)

⚽ Rúben Dias (Manchester City)

⚽ Artem Dovbyk (Roma)

⚽ Phil Foden (Manchester City)

⚽ Alejandro Grimaldo (Bayer Leverkusen)

⚽ Erling Haaland (Manchester City)

⚽ Mats Hummels (Borussia Dortmund)

⚽ Harry Kane (Bayern de Munique)

⚽ Toni Kroos (Real Madrid)

⚽ Ademola Lookman (Atalanta)

⚽ Emiliano Martínez (Aston VIlla)

⚽ Lautaro Martínez (Inter de Milão)

⚽ Kylian Mbappé (Real Madrid)

⚽ Martin Odegaard (Arsenal)

⚽ Dani Olmo (RB Leipzig)

⚽ Cole Palmer (Chelsea)

⚽ Declan Rice (Arsenal)

⚽ Rodri (Manchester City)

⚽ Antonio Rüdiger (Real Madrid)

⚽ Bukayo Saka (Arsenal)

⚽ William Saliba (Arsenal)

⚽ Federico Valverde (Real Madrid)

⚽ Vitinha (PSG)

⚽ Nico Williams (Athletic Bilbao)

⚽ Florian Wirtz (Bayer Leverkusen)

⚽ Granit Xhaka (Bayer Leverkusen)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona)

Vini Jr concorre à Bola de Ouro em uma das categorias do evento (Foto: Pierre-Philippe MARCOU / AFP)

🏆 BOLA DE OURO FEMININA (MELHOR JOGADORA DO MUNDO)

⚽ Ada Hegerberg - Noruega/Lyon

⚽ Alexia Putellas - Espanha/Barcelona

⚽ Alyssa Naeher - Estados Unidos/Chicago Red Stars

⚽ Aitana Bonmatí - Espanha/Barcelona

⚽ Barbra Banda - Zâmbia/Orlando Pride

⚽ Caroline Graham Hansen - Noruega/Barcelona

⚽ Gabi Portilho - Brasil/Corinthians

⚽ Giulia Gwinn - Alemanha/Bayern de Munique

⚽ Ewa Pajor - Polônia/Barcelona

⚽ Glodis Viggosdottir - Islândia/Bayern de Munique

⚽ Grace Geyoro - França/PSG

⚽ Khadija Shaw - Jamaica/Manchester City

⚽ Lauren Hemp - Inglaterra/Manchester City

⚽ Lauren James - Inglaterra/Chelsea

⚽ Lea Schüller - Alemanha/Bayern de Munique

⚽ Lindsey Horan - Estados Unidos/Lyon

⚽ Lucy Bronze - Inglaterra/Chelsea

⚽ Mallory Swanson - Estados Unidos/Chicago Red Stars

⚽ Manuela Giugliano - Itália/Roma

⚽ Marie Katoto - França/PSG

⚽ Mariona Caldentey - Espanha/Barcelona

⚽ Mayra Ramírez - Colômbia/Chelsea

⚽ Patri Guijarro - Espanha/Barcelona

⚽ Salma Paralluelo - Espanha/Barcelona

⚽ Sophia Smith - Estados Unidos/Portland Timbers

⚽ Sjoeke Nüsken - Alemanha/Chelsea

⚽ Tabitha Chawinga - Zâmbia/Lyon

⚽ Tarciane - Brasil/Houston Dash

⚽ Trinity Rodman - Estados Unidos/Washington Spirit

⚽ Yui Hasegawa - Japão/Manchester City

🏆 CLUBE MASCULINO DO ANO (MELHOR TIME DA TEMPORADA)

⚽ Borussia Dortmund (ALE)

⚽ Girona (ESP)

⚽ Bayer Leverkusen (ALE)

⚽ Real Madrid (ESP)

⚽ Manchester City (ING)

🏆 CLUBE FEMININO DO ANO (MELHOR TIME DA TEMPORADA)

⚽ Barcelona (ESP)

⚽ Chelsea (ING)

⚽ Lyon (FRA)

⚽ NJ/NY Gotham (EUA)

⚽ PSG (FRA)

🏆 TROFÉU KOPA (MELHOR JOGADOR JOVEM DA TEMPORADA)

⚽ Alejandro Garnacho (Manchester United/Argentina)

⚽ Pau Cubarsí (Barcelona/Espanha)

⚽ Karim Konaté (RB Salzburg/Costa do Marfim)

⚽ Arda Güler (Real Madrid/Turquia)

⚽ Kobbie Mainoo (Manchester United/Inglaterra)

⚽ João Neves (Benfica e PSG/Portugal)

⚽ Mathys Tel (Bayern de Munique/França)

⚽ Savinho (Girona e Manchester City/Brasil)

⚽ Lamine Yamal (Barcelona/Espanha)

⚽ Warren Zaïre-Emery (PSG/França)

🏆 TROFÉU YASHIN (MELHOR GOLEIRO DA TEMPORADA)

⚽ Diogo Costa (Porto/Portugal)

⚽ Gianluigi Donnarumma (PSG/Itália)

⚽ Andriy Lunin (Real Madrid/Ucrânia)

⚽ Gregor Kobel (Borussia Dortmund/Suíça)

⚽ Giorgi Mamardashvili (Valencia/Geórgia)

⚽ Mike Maignan (Milan/França)

⚽ Unai Simón (Athletic Bilbao/Espanha)

⚽ Dibu Martínez (Aston Villa/Argentina)

⚽ Yann Sommer (Inter de Milão/Suíça)

⚽ Ronwen Williams (Mamelodi Sundowns/África do Sul)

🏆 TROFÉU GERD MÜLLER (ARTILHEIRO DA TEMPORADA)

Não há indicados.

🏆 PRÊMIO SÓCRATES (INICIATIVAS EM PROJETOS SOCIAIS)

Não há indicados.

🏆 TÉCNICO DO ANO NO FUTEBOL MASCULINO (MELHOR TREINADOR DA TEMPORADA)

⚽ Carlo Ancelotti (Real Madrid)

⚽ Luis de la Fuente (Espanha)

⚽ Gian Piero Gasperini (Atalanta)

⚽ Pep Guardiola (Manchester City)

⚽ Lionel Scaloni (Argentina)

⚽ Xabi Alonso (Bayer Leverkusen)

Carlo Ancelotti concorrerá a prêmio de melhor técnico do ano em uma das categorias do evento da Bola de Ouro (Foto: Carlo Hermann/AFP)

🏆 TÉCNICO DO ANO NO FUTEBOL FEMININO (MELHOR TREINADOR(A) DA TEMPORADA)

⚽ Arthur Elias (Brasil)

⚽ Emma Hayes (Estados Unidos)

⚽ Filipa Patão (Benfica)

⚽ Jonatan Giráldez (Barcelona)

⚽ Sarina Wiegman (Inglaterra)

⚽ Sonia Bompastor (Chelsea)