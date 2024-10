O que é a France Football e como é feita a votação da Bola de Ouro?

Bola de Ouro conhecerá seus vencedores nesta segunda-feira (Foto: FRANCK FIFE / AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 06:07 • Paris (FRA)

O vencedor da Bola de Ouro, prêmio entregue pela revista "France Football" ao melhor jogador do mundo na temporada, será conhecido nesta segunda-feira (28), às 16h (hora de Brasília). O atacante Vinícius Júnior é um dos favoritos à conquista e pode se tornar o primeiro brasileiro a vencer o troféu depois de 17 anos.

Além do atacante, outros três jogadores estão entre os mais cotados à conquista do prêmio: o volante Rodri, do Manchester City (Inglaterra), o volante Bellingham e o atacante Mbappé, ambos colegas de Vini Jr no Real Madrid (Espanha). A seguir, conheça a história da Bola de Ouro e entenda como é feita a eleição do melhor jogador do mundo.

O que é a France Football?

A "France Football" é uma revista francesa, com sede em Paris, fundada em 1946. Sua publicação é bi-semanal, ou seja, novas edições são lançadas duas vezes na semana (às terças e sexta-feiras).

Com foco na cobertura do futebol europeu e em análises, a revista ficou marcada pela qualidade das suas reportagens e pelas análises sobre os principais campeonatos e jogadores do mundo.

Com o passar dos anos, a publicação também se tornou referência pela criação de prêmios individuais, como a própria Bola de Ouro, entregue para o melhor jogador do mundo no futebol profissional masculino e feminino.

Outros prêmios entregues pela "France Football" são: clube do ano (entregue para o melhor time da temporada nas categorias masculino e feminino), treinador do ano (nas categorias masculino e feminino), Troféu Kopa (melhor jogador sub-21 de futebol masculino) e troféu Lev Yashin (entregue para o melhor goleiro do mundo no futebol masculino).

Savinho, atacante do Manchester City, é um dos indicados ao Prêmio Kopa (Foto: Reprodução)

Como foi criada a Bola de Ouro?

A Bola de Ouro foi criada em 1956, originalmente para eleger o melhor jogador europeu do ano. A partir de 1995 a premiação foi expandida para incluir jogadores de qualquer nacionalidade que atuassem no futebol europeu. Vale destacar que, até então, os argentinos Alfredo Di Stéfano e Omar Sivori já tinham vencido a premiação, mas como cidadãos naturalizados (o primeiro como espanhol e o segundo como italiano).

Em 2007, houve mais uma expansão no prêmio e jogadores de qualquer liga no mundo passaram a concorrer à Bola de Ouro. Foi após essa mudança, por exemplo, que Rogério Ceni foi indicado entre os 50 finalistas do prêmio, mesmo atuando no futebol brasileiro.

Entre 2010 e 2015, a Bola de Ouro se uniu ao prêmio Melhor do Mundo da FIFA e passou a ser organizada em parceria com a entidade máxima do futebol. Durante esse período, o prêmio passou a ser conhecido como "Bola de Ouro da Fifa".

Em 2016, a revista francesa decidiu retomar o prêmio de forma independente e voltou ao formato tradicional da Bola de Ouro, como permanece até hoje.

Kaká foi o último brasileiro eleito Bola de Ouro, em 2007 (Foto: BENOIT TESSIER / Arquivo Lance!)

Como é feita a votação da Bola de Ouro?

A votação para eleger o melhor jogador do mundo tem duas etapas. A primeira resulta em uma lista de 30 indicados (ou finalistas), escolhidos por jornalistas da "France Football". Na segunda etapa, essa lista é enviada para jornalistas de todo o mundo.

Ao todo, o júri é composto por 100 membros, que representam os 100 melhores países do último Ranking da Fifa. Cada votante escolhe 10 nomes dos 30 indicados anteriormente e os ordena do melhor para o pior.

Os jogadores votados recebem uma pontuação de acordo com a sua posição, sendo 15 pontos para o primeiro colocado, 12 para o segundo e 10 para o terceiro. Do quarto colocado ao 10º, as pontuações são oito, sete, cinco, quatro, três, dois e um ponto, respectivamente.

O jogador que somar mais pontos é declarado o Bola de Ouro do ano. Em caso de empate, vence o jogador que mais recebeu votos na segunda posição. Se persistir o empate, vence o jogador que mais recebeu votos na terceira posição e assim por diante. Caso os critérios de desempate não sejam suficientes, o editor-chefe da "France Football" define o vencedor.

Vini Jr. é o grande favorito à conquista da Bola de Ouro em 2024 (Foto: Thomas Coex/AFP)

