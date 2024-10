Ganhar a Bola de Ouro rende premiação em dinheiro?

Em 2022, por exemplo, o francês Karim Benzema recebeu 1 milhão de euros (cerca de R$ 6,1 milhões na cotação atual) do Real Madrid, seu clube na época, por ter conquistado o prêmio de melhor jogador do mundo da temporada. De acordo com o jornal espanhol As, o bônus tinha ficado acordado entre o clube e o atleta no contrato de renovação do atacante.