Premier League: City não é favorito para vencer jogo pela primeira vez em 2.793 dias

A fase do Manchester City é uma das piores na história recente do clube. O time de Pep Guardiola e Erling Haaland não vence um jogo há seis partidas e enfrentará no jogo contra o Liverpool, marcado para o próximo domingo (1), uma situação atípica: é a primeira vez que o lado azul de Manchester não desponta como favorito para vencer um jogo de Premier League em mais de sete anos, de acordo com levantamento da Betfair.

Casa de apostas aponta mau momento do City

Liverpool e Manchester City se enfrentam em jogo importante na corrida pelo título da Premier League, e de acordo com os dados da casa de apostas, os Reds são favoritos para vencer a partida e abrir vantagem no topo da tabela da Premier League. Os Cityzens aparecem com 28% de chance de vencer a partida (odd de 3.0), enquanto os Reds, têm 43% de chance (odd 1.91). A probabilidade de empate é de 29% (odd de 2.88).

A situação traduz a quebra de uma escrita no futebol inglês. A última vez que o Manchester City não foi avaliado como favorito para uma partida de Campeonato Inglês aconteceu há mais de sete anos, mais precisamente 2.793 dias atrás, quando o time perdeu um clássico para o Chelsea, por 2 a 1, no dia 5 de abril de 2017. Os gols do jogo foram marcados por Hazard, para os Blues, e Aguero, para os Cityzens.

Porta-voz da Betfair, Rosiane Siqueira analisou a situação:

— Embora Anfield seja, sem dúvida, um lugar complicado para o visitante, o City já foi o favorito em jogos lá, mas depois de cinco derrotas consecutivas e desperdiçar uma vantagem de 3 a 0 contra o Feyenoord, que está em quarto lugar no Campeonato Holândes, nossos traders agora estão confiantes em desafiar o time de Pep Guardiola

— O Manchester City está passando pelo seu pior momento em anos. A fase é tão ruim que, pela primeira vez em mais de sete anos e meio, eles não são os favoritos para vencer um jogo da liga. Muita coisa aconteceu nesse tempo, o Michel Temer ainda era o presidente do Brasil, já se passaram 25 técnicos pelo Corinthians, a Argentina estava com um jejum de títulos que perdurava por muitos anos e Neymar ainda era cotado e disputava o título de melhor jogador do mundo

Liverpool é apontado como favorito a levantar o troféu da Premier League (Foto: Oli Scarff - AFP)

