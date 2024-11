Rodri detona atitude do Real Madrid na Bola de Ouro: ‘Não faria da mesma forma’

Rodri, eleito Bola de Ouro na temporada 2023-24, fez duras críticas à atitude do Real Madrid de não enviar a comitiva do clube à premiação. Em entrevista ao podcast "The Rest is Football", o volante espanhol revelou descontentamento com a decisão do clube espanhol, que não compareceu na cerimônia ao ser informado que o jogador do Manchester City venceria a honraria.

continua após a publicidade

➡️ Heidenheim x Chelsea: conheça o brasileiro que saiu do futsal e brilha na Europa

— É uma decisão de indivíduos ou clubes decidir o que fazer. Não posso respeitar a decisão, não faria da mesma forma. No esporte e na vida, é importante vencer. Mas ainda mais importante é como perder. Eu sempre digo: "Foi o meu momento, eu não queria falar sobre os outros". Eles não queriam estar lá. Eu quero estar com meu clube, família, pessoas que estavam lá e aplaudiram por mim. Um momento fantástico - afirmou o jogador.

Rodri, volante do Manchester City, foi eleito melhor do mundo na temporada 2023-24 (Foto: Franck Fife/AFP)

Longe dos gramados por conta de uma grave lesão sofrida no início da temporada, Rodri tem dado uma sequência de entrevistas à mídia europeia. Recentemente, o jogador avaliou como "honra" a possibilidade de vestir as cores meregues, além de ter dado uma opinião sincera sobre Vini Jr., seu principal concorrente na corrida pela Bola de Ouro 23-24.

continua após a publicidade

— Quando o Real Madrid te chama, o melhor clube da história, é uma honra. Sempre tem que prestar atenção. Isso está claro - disse Rodri ao programa "El Larguero".

— Vinicius é um dos melhores jogadores do mundo. Acho que é um cara inteligente e com o tempo vai se dar conta de que quanto mais estiver concentrado no campo, melhor será. Tem coisas a melhorar, como todos. É jovem e terá pessoas que o aconselhem bem, ainda mais no Real Madrid, que é um clube com valores.

continua após a publicidade

Rodri dificilmente voltará aos gramados nesta temporada. Ele se recupera de uma ruptura no ligamento do joelho e não entra em campo desde setembro. Sem o atual melhor jogador do mundo, o Manchester City tem vivido uma das piores sequências da Era Pep Guardiola: são seis jogos sem vencer desde o anúncio da vitória de Rodri.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional