Astro do Manchester United revela torcida pelo Botafogo na final da Libertadores

O Botafogo contará com um apoio inesperado pelo título da Copa Libertadores, no próximo sábado (30), contra o Atlético-MG. O lateral-direito titular do Manchester United, Diogo Dalot, revelou em entrevista à ESPN que torcerá para o Glorioso alcançar a Glória Eterna pela primeira vez na história. A razão é bem simples: o jogador é amigo próximo de Alex Telles e Tiquinho Soares, atletas do elenco alvinegro.

Porto, Manchester United... e Botafogo!

Os três jogadores têm em comum a passagem pelo Porto. Dalot é cria das categorias de base da equipe portuguesa e jogou a temporada 2017-18 pelo time profissional, ao lado dos atuais jogadores do Glorioso. Além disso, o jogador da seleção portuguesa jogou com Telles no Manchester United na temporada 2021-22.

— Eu tenho vários grandes momentos com o Alex no Porto. O Alex também depois foi meu companheiro de novo aqui no Manchester, mas o Tiquinho vai ficar para sempre marcado para mim. A sua personalidade, a maneira como ele, todos os dias, entrava no nosso vestiário com um sorriso, pronto para te deixar bem disposto, para te deixar positivo

Tiquinho Soares, jogador do Botafogo, é uma das razões para a torcida de Diogo Dalot, do Manchester United (Foto: Thiago Ribeiro/AGIF)

O jogador revelou parte da convivência que teve com os jogadores, além das contribuições de Telles e Tiquinho em sua formação como jogador.

— Costumávamos jogar muitos jogos de PlayStation. Lembro que jogávamos um jogo que era por equipes, e eu lembro que jogávamos muitas vezes juntos. Por isso foi, sem dúvida, dois jogadores que marcaram o meu início de carreira e que irei recordar para sempre. Por isso, desejo o melhor para eles (na final da Libertadores), espero que saiam contentes. O Botafogo tem que ser campeão. Tenho mais ligação a eles.

Além do Manchester United, Dalot é o lateral titular da seleção portuguesa. Com a torcida do compatriota, Artur Jorge comanda o Botafogo na decisão da Copa Libertadores, no próximo sábado (30), às 17h (de Brasília), no Estádio Más Monumental, em Buenos Aires.

