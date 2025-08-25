Após tratativas frustradas no início do ano, a diretoria do Palmeiras voltou a tentar a contratação do meio-campista brasileiro, que chegaria à Academia de Futebol para ocupar a lacuna deixada por Richard Ríos, negociado ao Benfica. Os valores divulgados envolvendo a compra do passe do jogador animou os torcedores na web. Confira;

Nos bastidores, o Palmeiras pretende não iniciar uma nova novela na busca pela contratação do brasileiro e mantém cautela nas tratativas, apesar de contar com novas vantagens em relação às conversas do início do ano.

Técnico do Fulham manda recado a Andreas Pereira em meio a negociação com o Palmeiras

✍️Texto de Vitor Palhares

O curto tempo de contrato e a falta de minutagem em campo aumentam o poder de barganha do Palmeiras, que não pretende oferecer os mesmos valores enviados em janeiro pelo atleta.

Na estreia do Fulham na Premier League, foi relacionado pela comissão técnica, mas permaneceu no banco de reservas durante o empate em 1 a 1 com o Brighton.

Andreas Pereira, alvo do Palmeiras, esteve na última convocação de Ancelotti (Foto: Rafael Ribeiro/CBF)

– O Andreas (Pereira) tem sido um jogador muito importante para nós (Fulham). Esta tarde ele não está envolvido (na partida do Fulham contra o Manchester United). Não sei o que vai acontecer antes do término da janela de transferências – afirmou o treinador do Fulham em entrevista.

Andreas Pereira chegaria ao Alviverde para disputar vaga com Lucas Evangelista, única opção de origem no setor. Após ser eliminado da Copa do Brasil, o Palmeiras ainda disputa duas competições no calendário: Brasileirão e Copa Libertadores.