Rizek detona arbitragem em Real Madrid x Arsenal: ‘Não tem como sem tecnologia’

O primeiro tempo de Real Madrid x Arsenal, desta quarta-feira (16), no Estádio Santiago Bernabéu, pelas quartas de final da Champions League, foi marcado por polêmica de arbitragem. Logo aos 10 minutos do primeiro tempo, um pênalti polêmico foi marcado para o Arsenal. Depois disso, aos 22 minutos, Mbappé caiu na área após contato com Declan Rice e o árbitro em campo marcou pênalti. Porém a decisão foi revertida pelo VAR após uma longa espera.

Rizek, comentarista do "Sportv", falou da arbitragem da partida. Para ele, o juiz de campo teria errado na marcação do pênalti em Mbappé se não fosse a revisão do VAR.

- Não fosse o VAR, teriam operado (sem anestesia) o Arsenal nesse primeiro tempo do Bernabeu. Tira o ritmo? Atrapalha o grito de gol? Paciência. Não tem mais como assistir a esporte de alto rendimento sem tecnologia...

Real Madrid x Arsenal

Os primeiros 45 minutos da partida entre as equipes foram marcados por grandes emoções. Além do pênalti anulado a favor do Real Madrid, a equipe de Londres teve a chance de balançar as redes com Bukayo Saka em um penalidade. Mas o jogador inglês parou em Thibaut Courtois.

Com o fim do primeiro tempo empatado em 0 a 0, o time merengue tem uma missão difícil para a segunda etapa. Os espanhóis precisam vencer o confronto por pelo menos três gols de diferença para levar a disputa para os pênaltis.

Saka perde pênalti em Real Madrid x Arsenal (Foto: OSCAR DEL POZO/ AFP)

Especialista em arbitragem da Rádio Marca, da Espanha, Pavel Fernández bateu o martelo sobre a jogada mais polêmica da etapa inicial. Segundo o profissional, o árbitro acertou em voltar de sua decisão inicial e não marcar penalidade máxima.

- O inglês está em cima do francês, faz referência, mas não derruba, o atacante se deixa cair. A duração da revisão do VAR é incompreensível - declarou Fernández durante o jogo entre Real Madrid e Arsenal, nesta quarta-feira (16).

Nos minutos iniciais, Letexier também havia marcado um pênalti de Asencio em Mikel Merino após revisão do VAR. Na cobrança, Bukayo Saka tentou uma cavadinha, mas Courtois fez grande defesa para garantir o empate antes do intervalo.

Na ida, o Arsenal conquistou uma grande vitória sobre o Real Madrid com dois golaços de falta de Declan Rice, enquanto Mikel Merino fechou a conta na segunda etapa. Com isso, os Gunners podem perder por até dois gols de diferença para buscar a classificação às semifinais.