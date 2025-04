Lazio e Roma empataram por 1 a 1 no último domingo (13) em duelo equilibrado, no Estádio Olímpico, em jogo válido pela 32ª rodada do Campeonato Italiano. Contudo, o "verdadeiro" conflito aconteceu entre as torcidas das duas equipes fora de campo, o que rendeu punições nas arquibancadas para os próximos compromissos.

Torcidas de Lazio e Roma estão vetadas em três jogos fora de casa. Essa foi a decisão do Ministério do Interior da Itália após os incidentes no Derby della Capitale. Isso significa que ambas as equipes não podem mais viajar para jogos nesta temporada no Campeonato Italiano, visto que faltam somente seis rodadas, três como visitante. Além disso, foi determinado que jogos considerados de alto risco na liga nacional não se disputarão mais à noite a partir de 2025/26.

No mesmo dia em que a partida foi realizada, houve uma confusão generalizada entre torcedores de Lazio e Roma. As consequências foram 24 policiais feridos e sete prisões de adeptos italianos, segundo a Sky Sport Itália.

⚽ Lazio 1x1 Roma ⚽

Em campo, Romagnoli abriu o placar para os Aquiloti de cabeça, mas Matías Soulé, com uma pintura, deixou tudo igual no clássico, em resultado que não agradou nenhum dos dois times. Os comandados de Marco Baroni aparecem na tabela em sexto e perderam a chance de entrar na zona de qualificação à Europa League, com 56 pontos. Já a equipe do experiente Claudio Ranieri estacionou em sétimo, com dois a menos, e desperdiçou a oportunidade de derrubar a grande rival.

O Estádio Olímpico volta a receber a Lazio na partida decisiva contra o Bodo/Glimt válida pela volta das quartas de final da Europa League. Na ida, os noruegueses venceram os italianos por 2 a 0, com gols do meia Ulrik Saltnes, aos 2 e 24 minutos de segunda etapa.

