O RB Leipzig, da Alemanha, fará uma turnê no Brasil entre os dias 23 e 30 maio e marcou um amistoso contra o Santos no dia 28. O duelo está agendado para acontecer no Estádio Cícero de Souza Marques, em Bragança Paulista, local onde o RB Bragantino irá atuar enquanto o Nabi Abi Chedid está em reforma.

A turnê do time alemão na América do Sul carrega o nome de “Tamo Junto Brasil Tour”. É a primeira vez em mais de 25 anos que um clube da Bundesliga visita o Brasil, e o CEO do Santos, Pedro Martins, destacou a importância do encontro entre os dois clubes.

- O amistoso contra o RB Leipzig será de grande importância para o Santos. Por um lado, ele se encaixa perfeitamente nos objetivos da nossa estratégia de internacionalização e, por outro, enfrentaremos um dos melhores times da Europa - avaliou o dirigente.

- Ao mesmo tempo, unimos duas marcas fortes, comprometidas com o desenvolvimento de jovens talentos e um futebol dinâmico e atraente. Além do jogo no Brasil, estamos ansiosos para aproveitar todas as oportunidades que surgirem da colaboração entre nossos dois clubes - completou Pedro Martins.

O diretor executivo do RB Leipzig, Johann Plenge, também enaltece a partida.

- Fomos o rosto da Bundesliga nos EUA na estreia da nossa turnê no verão passado. O próximo passo agora é a América do Sul, onde nós, como clube, também queremos inspirar as pessoas. O Brasil é um dos mercados mais importantes do mundo, tanto para a Liga Alemã (DFL), quanto para nossos parceiros Red Bull e Puma. Portanto, nos vemos não apenas como embaixadores de Leipzig, mas de toda a Bundesliga, e estamos mais uma vez assumindo a responsabilidade aqui. A turnê, portanto, tem alta prioridade, inclusive no que diz respeito à concessão dos direitos da DFL no Brasil em 2026 - comentou.