Vini Jr e Carlo Ancelotti findarão a parceria pelo Real Madrid neste sábado (24). O italiano deixará o clube para assumir a Seleção Brasileira, onde seguirá comandando o ponta-esquerda, que apresentou longa evolução sob sua batuta e marcou gols em títulos europeus nos últimos anos.

A despedida de Carletto acontecerá no confronto com a Real Sociedad, pela última rodada de La Liga, na qual os Merengues já não têm mais chances de título. Antes do duelo, o camisa 7 escreveu uma mensagem de agradecimento pelas quatro temporadas em que estiveram juntos em Valdebebas.

- Obrigado, mister, por tanto. Você é o melhor. Desde sua chegada a Madri, mudou minha vida como jogador e pessoa. Me deu confiança, me fez crescer e esteve ao meu lado em cada momento, dentro e fora do campo. Ganhamos duas Champions, duas ligas e muitos outros títulos, mas o que mais valorizo é a maneira como me tratou, a humildade e a maneira como você fez as coisas nesses anos. Construímos muito além do futebol. Você sempre me defendeu e protegeu quando eu mais precisei. Hoje, é difícil de dizer adeus. O vestiário do Madrid vai sentir sua falta. Eu vou sentir sua falta. Mas ao mesmo tempo, me alegra saber que já temos data para o reencontro: agora, vestindo juntos a camisa da Seleção Brasileira. É o destino. Te espero no Brasil. Com carinho, Vini Jr - escreveu o atacante.

Vinícius deixou o Flamengo em julho de 2018, e estreou nos profissionais do Real dois meses depois, em clássico contra o Atlético de Madrid. Porém, nas três temporadas seguintes, teve dificuldades para se firmar como titular, sob o comando de vários técnicos, como Lopetegui, Solari e Zidane.

A chegada de Ancelotti, em 2021, mudou completamente o panorama para o astro. Com o italiano, Vini ganhou espaço entre os titulares, desenvolveu seu jogo e se tornou um dos melhores do mundo. O resultado veio na final da Champions: depois de uma temporada de parceria com Benzema e grandes viradas no Bernabéu, o brasileiro marcou o gol do título diante do Liverpool, em final vencida por 1 a 0.

Nos anos seguintes, a tônica se manteve a mesma. Carlo demonstrou muito carinho com o jogador, principalmente nos casos polêmicos de racismo no futebol espanhol. Juntos, ganharam vários troféus, incluindo outra Champions, em 2023/24, também com tento do atacante na decisão, esta diante do Borussia Dortmund, por 2 a 0.

Vini estava lesionado desde o clássico com o Barcelona, no dia 11, em derrota sofrida por 4 a 3 no Olímpico de Montjuïc. Porém, o ponta treinou nesta sexta-feira (23), e se mostrou recuperado da torção no tornozelo esquerdo, o que deve lhe configurar entre os titulares no adeus de Ancelotti ao Bernabéu. A bola rola para o confronto entre Real Madrid e Real Sociedad às 11h15 (de Brasília).

