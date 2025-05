O duelo entre Sevilla e Real Madrid, válido pela 37ª e penúltima rodada da La Liga, terá novidade nas escalações. O jogo, que acontece nesse domingo (18), começará às 14h (de Brasília) no Estádio Ramón Sánchez Pizjuán, na cidade de Sevilla, e terá transmissão ao vivo da Disney+ (serviço de streaming). Vini Jr, com uma lesão no tornozelo esquerdo, desfalca o time merengue.

Sem Vini Jr, Real Madrid terá time alternativo

O time merengue já está definido como o vice-campeão da La Liga após a confirmação do título do Barcelona, na última rodada. Por isso, nas escalações prováveis de Sevilla e Real Madrid, o lado branco terá mais baixas além de Vini Jr: Brahim Díaz, Rüdiger, Camavinga, Ferland Mendy, Éder Militão, Dani Carvajal e Alaba.

O Sevilla também entra em campo despreocupado após ter vencido o Las Palmas, na última terça-feira (13), e ter eliminado de vez a chance remota de rebaixamento que ainda existia. Em 14° lugar, com 41 pontos, no entanto, também não tem mais possibilidade matemática de alcançar uma briga por vaga em competição continental, como a qualificatória da Conference League. A duas rodadas do fim, o Rayo Vallecano, atualmente 8ª colocado, soma 48 pontos - o que inviabiliza a classificação dos mandantes mesmo em caso de vitórias nos dois jogos restantes, que alcançaria 47 pontos.

Vini Jr em ação no duelo entre Osasuna e Real Madrid (Foto: ANDER GILLENEA / AFP)

📋 Escalações de Sevilla e Real Madrid sem Vini Jr

⚪🔴 Sevilla (Técnico: Joaquín Caparrós)

Nyland; Carmona, Badé, Kike Salas e Adrià Pedrosa; Agoumé, Suso e Sow; Lukébakio e Ejuke; Isaac Romero.

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Carlo Ancelotti)

Courtois; Valverde, Ramón, Asencio e Fran García; Luka Modric e Dani Ceballos; Arda Güler, Bellingham e Mbappé; Endrick.