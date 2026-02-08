Vini Jr joga hoje? Veja as escalações de Valencia x Real Madrid pela La Liga
Merengues têm ausências de peso para o confronto deste domingo no Mestalla
- Matéria
- Mais Notícias
O Real Madrid entra em campo neste domingo (8), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Valencia, no Mestalla, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. No entanto, o torcedor merengue que espera ver o brilho de Vini Jr terá uma má notícia para o confronto.
Relacionadas
- Futebol Internacional
Astros do Real Madrid não estarão em campo contra Valencia; entenda
Futebol Internacional08/02/2026
- Fora de Campo
Atitude de Endrick pelo Lyon divide opiniões na Europa: ‘Muda tudo’
Fora de Campo08/02/2026
- Futebol Internacional
Jogos de hoje: quem joga no futebol e onde assistir ao vivo – domingo (8/2/2026)
Futebol Internacional08/02/2026
➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional
O brasileiro está fora da partida por cumprir suspensão automática após o acúmulo de cartões amarelos. Além do camisa 7, o técnico Álvaro Arbeloa vive um dilema inédito: pela primeira vez em três anos, o clube não terá nem Vinícius, nem Jude Bellingham relacionados para uma mesma partida. O inglês se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda.
A lista de ausências do clube merengue é extensa. Além da dupla Vini e Bellingham, que soma 14 gols na temporada, o Madrid não contará com Rodrygo, que trata uma tendinite. Na defesa, Dani Carvajal não tem condições de iniciar entre os titulares e Trent Alexander-Arnold ainda busca o ritmo ideal de competição.
⚪⚫ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)
Stole Dimitrievski; Unai Núñez, Comert, José Copete, José Luis Gayà; Filip Ugrinić, Pepelu; Luis Rioja, Lucas Beltrán, Arnaut Danjuma; Hugo Duro.
❌ Desfalques: Cristian Rivero (suspenso); Mouctar Diakhaby, Thierry Correia (lesionados).
⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)
Thibaut Courtois; D. Jimenéz, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Valverde, Kylian Mbappé, Gonzalo García
❌ Desfalques: Vini Jr (suspenso); Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão e Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e David Alaba (lesionados).
Com isso, a responsabilidade ofensiva recai quase inteiramente sobre Mbappé, que vive fase iluminada com 37 gols marcados até aqui, sendo 22 na La Liga.
✅ FICHA TÉCNICA
Valencia 🆚 Real Madrid
📆 Data e horário: 17h (de Brasília)
📍 Local: Estádio de Mestalla, em Valência (ESP)
👁️ Onde assistir: "ESPN" (TV fechada) e pela "Disney+" (streaming)
🕴️ Arbitragem: Javier Alberola
🚩 Assistentes: Alfredo Rodríguez (A1), Jorge Bueno (A2) e David Cambronero (quarto árbitro)
📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR) e Rubén Ávalos (AVAR)
📲 De olho no Lance! e no Futebol Internacional. Todas as notícias, informações e acontecimentos em um só lugar.
➡️ Siga o Lance! no Google para saber tudo sobre o melhor do esporte brasileiro e mundial
- Matéria
- Mais Notícias