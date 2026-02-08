O Real Madrid entra em campo neste domingo (8), às 17h (de Brasília), para enfrentar o Valencia, no Mestalla, em partida válida pela 23ª rodada da La Liga. No entanto, o torcedor merengue que espera ver o brilho de Vini Jr terá uma má notícia para o confronto.

O brasileiro está fora da partida por cumprir suspensão automática após o acúmulo de cartões amarelos. Além do camisa 7, o técnico Álvaro Arbeloa vive um dilema inédito: pela primeira vez em três anos, o clube não terá nem Vinícius, nem Jude Bellingham relacionados para uma mesma partida. O inglês se recupera de uma lesão muscular na perna esquerda.

David Alaba e Vini Jr comemoram o gol de Kylian Mbappé, durante a vitória do Real Madrid sobre o Rayo Vallecano (Foto: Thomas Coex/AFP)

A lista de ausências do clube merengue é extensa. Além da dupla Vini e Bellingham, que soma 14 gols na temporada, o Madrid não contará com Rodrygo, que trata uma tendinite. Na defesa, Dani Carvajal não tem condições de iniciar entre os titulares e Trent Alexander-Arnold ainda busca o ritmo ideal de competição.

⚪⚫ Valencia (Técnico: Carlos Corberán)

Stole Dimitrievski; Unai Núñez, Comert, José Copete, José Luis Gayà; Filip Ugrinić, Pepelu; Luis Rioja, Lucas Beltrán, Arnaut Danjuma; Hugo Duro.

❌ Desfalques: Cristian Rivero (suspenso); Mouctar Diakhaby, Thierry Correia (lesionados).

⚪⚪ Real Madrid (Técnico: Álvaro Arbeloa)

Thibaut Courtois; D. Jimenéz, Raúl Asencio, Dean Huijsen, Álvaro Carreras; Aurélien Tchouaméni, Eduardo Camavinga, Arda Güler; Valverde, Kylian Mbappé, Gonzalo García

❌ Desfalques: Vini Jr (suspenso); Jude Bellingham, Rodrygo, Éder Militão e Ferland Mendy, Trent Alexander-Arnold, Antonio Rüdiger e David Alaba (lesionados).

Com isso, a responsabilidade ofensiva recai quase inteiramente sobre Mbappé, que vive fase iluminada com 37 gols marcados até aqui, sendo 22 na La Liga.

✅ FICHA TÉCNICA

Valencia 🆚 Real Madrid

📆 Data e horário: 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio de Mestalla, em Valência (ESP)

👁️ Onde assistir: "ESPN" (TV fechada) e pela "Disney+" (streaming)

🕴️ Arbitragem: Javier Alberola

🚩 Assistentes: Alfredo Rodríguez (A1), Jorge Bueno (A2) e David Cambronero (quarto árbitro)

📺 VAR: Jorge Figueroa (VAR) e Rubén Ávalos (AVAR)

