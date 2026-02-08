menu hamburguer
Futebol Internacional

Com mudanças, Liverpool e City divulgam escalações para duelo na Premier League

Equipes se enfrentam neste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), pela 25ª rodada do Campeonato Inglês

Rio de Janeiro (RJ)
Dia 08/02/2026
12:29
Virgil van Dijk teve gol anulado no duelo contra o Manchester City, pela Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
imagem cameraVirgil van Dijk pelo Liverpool no duelo contra o Manchester City (Foto: Darren Staples / AFP)
Liverpool e Manchester City divulgaram as escalações para o duelo deste domingo (8), às 13h30 (de Brasília), pela 25ª rodada da Premier League. A principal mudança dos Reds foi Szoboszlai iniciar como lateral direito, já que a equipe segue com desfalques importantes na posição por questões médicas. O time de Pep Guardiola, a maioria dos titulares frequentes estarão à disposição.

No Liverpool, Conor Bradley e Giovanni Leoni tratam problemas no joelho, enquanto Bajcetic e Danns estão fora por lesões na panturrilha, e Alexander Isak se recupera de uma lesão no tornozelo. Joe Gomez apresentou evolução no processo de recuperação, mas não foi relacionado por Arne Slot.

Por outro lado, o City teve os zagueiros John Stones e Rúben Dias liberados pelo DM. Já Gvardiol ficou fora por fratura na fíbula da perna direita, Mateo Kovacic, com dores no tornozelo, Jérémy Doku, com problema na panturrilha, e o brasileiro Savinho, com lesão muscular na coxa.

Escalação do Liverpool

Titulares: Alisson; Szoboszlai, Konaté, Van Dijk e Kerkez; Mac Allister, Gravenberch e Florian Wirtz; Mohamed Salah, Cody Gakpo e Ekitiké.
Reservas: Mamardashivili, Woodman, Wataru Endo, Chiesa, Curtis Jones, Andrew Robertson, Nyoni, Ramsay e Ngumoha.

Escalação do Manchester City

Titulares: Donnarumma; Matheus Nunes, Khusanov, Guéhi e Ait-Nouri; Rodri, Bernardo Silva e O'Reilly; Marmoush, Haaland e Semenyo.
Reservas: Trafford, Rúben Dias, Reijnders, Nathan Aké, Cherki, Nico González, Phil Foden, Alleyne e Rico Lewis.

Como chegam as equipes?

Sob o comando de Arne Slot, o Liverpool entra em campo pressionado pela necessidade de pontuar. A equipe ocupa a sexta colocação, com 39 pontos, fruto de 11 vitórias, seis empates e sete derrotas, e convive com oscilações ao longo da campanha. Atuando em Anfield, os Reds apostam no fator casa para reagir e tentar superar um dos compromissos mais exigentes da Premier League.

O Manchester City, por sua vez, chega a Liverpool com o objetivo de seguir na perseguição ao líder do campeonato. Vice-líder, com aproximadamente 47 pontos e 14 vitórias na competição, o time de Pep Guardiola busca evitar qualquer tropeço que amplie a distância para o topo da tabela. Mesmo em boa fase, os Cityzens sabem que precisarão de alto nível de concentração para sair com os três pontos e manter a disputa pelo título nacional.

Mohamed Salah e Gvardiol disputam bola em Manchester City x Liverpool na Premier League (Foto: Darren Staples / AFP)
✅ FICHA TÉCNICA
Liverpool 🆚 Manchester City
25ª rodada — Premier League
📆 Data e horário: domingo, 8 de fevereiro às 13h30 (de Brasília)
📍 Local: Anfield, em Liverpool (ING)
👁️ Onde assistir: ESPN (TV fechada) e Disney+ (serviço de streaming)
🕴️Arbitragem: Craig Pawson
🚩 Assistentes: Timothy Wood, Matt Wilkes e Tim Robinson (quarto árbitro)
📺 VAR: John Brooks (VAR1) e Blake Antrobus (AVAR)

