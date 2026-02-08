Vietnã terá maior estádio do mundo e gastará bilhões de reais; veja

O Vietnã iniciou, em dezembro, a construção do Estádio Trong Dong, uma arena multiuso projetada para se tornar a maior do mundo, com capacidade para 135 mil pessoas. A previsão é de que as obras sejam concluídas em agosto de 2028, em um projeto voltado à ampliação da infraestrutura esportiva e de eventos do país.

O investimento estimado supera 925 trilhões de dong vietnamita (VND), o equivalente a cerca de R$ 185 bilhões. Com essa capacidade, o Trong Dong deverá ultrapassar o Estádio Rungrado 1º de Maio, na Coreia do Norte, que comporta 114 mil espectadores, e o Estádio Hassan II, no Marrocos, ainda em construção para a Copa do Mundo de 2030, com previsão de 115 mil lugares.

O projeto arquitetônico do estádio tem como referência o tambor de bronze Dong Son, artefato considerado sagrado no Vietnã e associado a uma antiga civilização do país. O objeto simboliza valores como espírito comunitário, força e longevidade, elementos que orientaram o conceito do desenho da arena.

Estádio Trong Dong, no Vietnã, projeto que promete se tornar o maior do mundo em capacidade de público (Foto: Site oficial Trong Dong Stadium)

Com teto retrátil, o Estádio Trong Dong fará parte de um complexo poliesportivo de aproximadamente 9 mil hectares, área equivalente a 90 milhões de metros quadrados. A concepção do projeto também se inspirou em arenas internacionais como Wembley, na Inglaterra, o Estádio Nacional de Pequim, conhecido como Ninho do Pássaro, na China, e o Estádio de Lusail, no Catar.

Além de competições esportivas, o espaço foi planejado para receber eventos de grande porte, como shows, festivais e exposições. A iniciativa faz parte da estratégia do Vietnã de se consolidar como sede de eventos internacionais de grande escala.

