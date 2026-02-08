Ex-Flamengo e Palmeiras vira alvo da torcida do River: 'Tinha gente que pedia'
Uruguaio foi muito criticado depois de goleada sofrida
O lateral Matias Viña, com passagens no Brasil por Flamengo e Palmeiras, virou alvo da torcida do River Plate, na noite deste sábado (7), depois da goleada sofrida para o Tigres. Com duas falhas do uruguaio, o gigante perdeu por 4 a 1 dentro do Monumental de Núñes.
Estrangeiros se chocam com atuação de ex-Flamengo: ‘Pouco se fala’
Atuação de Samuel Lino pelo Flamengo esquenta debate: ‘Está claro’
Estêvão vira alvo de debate após jogo do Chelsea: ‘Já cansei’
Os dois primeiros gols do Tigre foram originados de falhas de Matias Viña. Pelo desempenho ruim do uruguaio, ele acabou substituído no intervalo e sequer esteve em campo quando o adversário marcou mais duas vezes.
Nas redes sociais, o desempenho do ex-Palmeiras e Flamengo revoltou torcedores do River Plate, que não pouparam críticas. Veja os comentários abaixo:
Veja comentários sobre o ex-jogador do Palmeiras e do Flamengo
Tradução sobre o lateral ex-Flamengo e Palmeiras: Viña é muito fraco. É um artilheiro que colocaram para jogar como lateral.
Tradução sobre o novo lateral do River Plate: É como colocar o Armani na lateral: lento, desajeitado, sem habilidade de marcação e sem finalização. Ele me lembra muito o Angileri em seus piores momentos.
Tradução sobre o ex-jogador do Palmeiras e do Flamengo: Como o uruguaio Viña está jogando mal. Parece amador.
Tradução sobre o uruguaio Matias Viña: Pensar que tinha gente que pedia para Matías Viña substituir Acuña.
