Atlas e Pumas empataram por 2 a 2 no sábado (7), no Estádio Jalisco, em confronto válido pela quinta rodada da Liga MX. O principal destaque do lado visitante foi Juninho, conhecido no futebol brasileiro por sua passagem pelo elenco histórico do Flamengo em 2025.

O Pumas abriu o placar fora de casa aos 35 minutos do primeiro tempo, com gol de Pedro Vite após assistência de Juninho. O Atlas reagiu aos 43, quando Mateo García igualou o marcador depois de passe de Eduardo Aguirre.

Nos acréscimos da etapa inicial, Juninho converteu pênalti e recolocou a equipe visitante em vantagem antes do intervalo. No segundo tempo, aos 45 minutos, Manuel Capasso, ex-zagueiro do Vasco, marcou de cabeça após cruzamento de Diego González e decretou o empate no Jalisco.

Manuel Capasso, do Atlas (#28), comemora o segundo gol da equipe contra o Pumas, pelo Clausura da Liga MX, em Guadalajara. (Foto: Roberto Antillon/AFP)

Com o resultado, as duas equipes seguem equilibradas neste início de campeonato: o Atlas soma dez pontos, ocupa a quarta colocação, com três vitórias, um empate e uma derrota, enquanto o Pumas aparece logo atrás, com nove pontos, permanece invicto e contabiliza duas vitórias e três empates.

Em pouco tempo no clube, Juninho conquista gradualmente a identificação da torcida do Pumas, com dois gols e duas assistências em cinco partidas disputadas. Após o confronto, o jogador afirmou que se sente satisfeito com o momento atual vivido pela equipe.

— Muito feliz por ter ajudado a equipe com mais um gol e assistência. Infelizmente deixamos a vitória escapar no final, mas temos que fazer disso aprendizado para não se repetir. Me sinto cada dia melhor aqui no México, pouco a pouco a adaptação vai melhorando, e as coisas passam a acontecer de forma natural em campo. Agora é seguir trabalhando para que possa continuar marcando gols e ajudando o Pumas a alcançar os objetivos — disse o atacante.

Juninho!🔺

Juninho chegou ao Pumas com grande expectativa após transferência concluída por 5 milhões de euros (R$ 32,3 milhões), valor idêntico ao pago pela diretoria do Flamengo ao Qarabağ para contratá-lo no início de 2025. Formado no Athletico-PR, o atacante passou por diferentes clubes, com empréstimos sucessivos pelo Furacão até conquistar maior espaço no futebol europeu, primeiro pelo Chaves, da primeira divisão portuguesa, e posteriormente no Azerbaijão.

Apesar de ter atuado em apenas 32 partidas pelo Flamengo, três dos quatro gols que marcou tiveram papel decisivo na vitoriosa campanha do ano passado, conferindo-lhe a sensação de dever cumprido. No período em que esteve no clube, dentro ou fora de campo, foi recebido com carinho pela Nação de forma curiosa, a partir de um apelido bem-humorado criado em alusão à comemoração característica dele com as mãos.

