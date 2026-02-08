menu hamburguer
Messi marca e dá assistência em amistoso do Inter Miami contra Barcelona de Guayaquil

Camisa 10 desencanta pela primeira vez na temporada de 2026

Dia 08/02/2026
16:12
FBL-FRIENDLY-BARCELONA-INTER MIAMI
imagem cameraLionel Messi, do Inter Miami (#10), comemora o primeiro gol da equipe contra o Barcelona de Guayaquil (Foto: Marcos Pin/AFP)
Inter Miami e Barcelona de Guayaquil empataram por 2 a 2, no estádio Monumental de Guayaquil, em partida amistosa. Lionel Messi cumpriu sua função e encerrou a partida com um gol e uma assistência, para o delírio dos torcedores equatorianos que acompanharam a ilustre partida.

➡️Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional

Esse foi o terceiro jogo da pré-temporada do Inter Miami contra equipes da América do Sul, sendo o primeiro em que Lionel participou diretamente de gols. No primeiro jogo, sofreu derrota por 3 a 0 para o Alianza Lima, do Peru, enquanto no segundo obteve vitória por 2 a 1 contra o Atlético Nacional, da Colômbia.

Messi abriu o placar aos 31 minutos do primeiro tempo em sua jogada característica: avançou pelo meio, driblou dois rivais pelo lado esquerdo e finalizou cruzado, sem chances para o goleiro. João Rojas empatou aos 41 minutos, após passe de Johan García. Abaixo, veja o gol do camisa 10 pelo Inter:

Nos acréscimos do primeiro tempo, Germán Belterame, em sua estreia pelo Miami, recebeu passe de Messi na entrada da área e fez o segundo dos visitantes. O Barcelona igualou o marcador aos 42', com Tomás Martínez, em assistência de Miguel Parrales. Abaixo, veja o gol do camisa 19 pelo Inter:

O Inter Miami se despediu da América do Sul e agora segue para Porto Rico, onde realizará seu último amistoso da pré-temporada na sexta-feira (13), contra o Independiente del Valle. Atual campeão da MLS, o time iniciará a defesa do título no dia 21 de fevereiro, às 23h30 (de Brasília), diante do Los Angeles FC, fora de casa.

Lionel Messi, do Inter Miami (#10), avança com a bola contra Matias Lugo, do Barcelona de Guayaquil, em amistoso de pré-temporada (Foto: Marcos Pin/AFP)
