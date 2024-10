Vini Jr não vencerá a Bola de Ouro segundo fontes europeias (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)







Copiar Link

Escrito por Lance! • Publicada em 28/10/2024 - 12:22 • Paris (FRA)

A entrega da Bola de Ouro de 2024 acontecerá nesta segunda-feira (28), às 16h (horário de Brasília), em Paris, na França. A lista de favoritos ao prêmio principal da noite na esfera masculina teve uma mudança brusca horas antes do evento.

➡️ Bola de Ouro 2024: onde assistir ao vivo, horário e premiações do evento

➡️ Veja os indicados de todas as categorias da Bola de Ouro

Vini Jr, considerado o principal candidato ao Ballon d'Or, não se fará presente no Théâtre du Châtelet - assim como toda a comitiva do Real Madrid - após descobrir que nenhum deles vencerá o troféu. Por isso, o Lance! mostra qual jogador ganha força com a mudança de panorama.

⚽🥇 BOLA DE OURO 2024: RODRI, DO CITY, É O FAVORITO

O volante do Manchester City se tornou o número um na lista com a ausência do camisa 7 merengue. Mesmo apresentando um nível abaixo em relação a temporada anterior, quando marcou o gol do título da primeira Champions de sua equipe, o central teve números e conquistas que o colocam à frente na corrida.

Ao longo de 2023-24, Rodri defendeu uma invencibilidade: sempre que esteve em campo, o City pontuou. A derrubada da sequência aconteceu justamente no último jogo da jornada, na final da Copa da Inglaterra, diante do rival Manchester United. Ainda assim, levou a Premier League, sendo o quarto título seguido dos mancunianos.

➡️ O que é a France Football e como é feita a votação da Bola de Ouro?

➡️ Torcedores detonam chance de Rodri ser Bola de Ouro: ‘Futebol morreu’

Para fechar o pacote, o meia ainda conquistou a Eurocopa com a Espanha. Mesmo sendo menos protagonista de vitórias do que companheiros como Lamine Yamal e Nico Williams, Rodrigo foi eleito o melhor jogador da competição e ganhou reconhecimento pelo momento brilhante que viveu.

A imprensa europeia já apontou que Rodri será o vencedor da Bola de Ouro após o cancelamento da viagem rumo à capital francesa. Vinícius, mesmo conquistando La Liga e Champions League - marcou gol na final europeia diante do Borussia Dortmund -, terá que esperar outras edições para alcançar o posto de melhor jogador do mundo.

Rodri ganhou favoritismo para levar a Bola de Ouro de 2024 (Foto: Oli SCARFF / AFP)

⚽🥇 BOLA DE OURO 2024: COMPARE OS NÚMEROS DE RODRI E VINI JR

✅ RODRI - MANCHESTER CITY

⚽ Jogos: 50

🥅 Gols: 9

📤 Assistências: 13

🧠 Passes decisivos: 82

🛡️ Bolas recuperadas: 333

❌ Desarmes: 101

⚔️ Duelos ganhos: 60%

✔️ Acerto no passe: 92%

🔢 Nota Sofascore: 7.95

✅ VINI JR - REAL MADRID

⚽ Jogos: 39

🥅 Gols: 24

📤 Assistências: 9

⌛ Minutos para participar de gol: 93'

🧠 Passes decisivos: 57

🧼 Dribles certos: 112

✔️ Acerto no passe: 79%

🎯 Pontaria no chute: 47%

🔢 Nota Sofascore: 7.47

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional