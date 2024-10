Bola de Ouro: assista à live do Lance! sobre a entrega da prêmio

Copiar Link

Publicada em 28/10/2024 - 15:30 • Rio de Janeiro (RJ)

A Bola de Ouro, premiação que coroa o melhor jogador da temporada europeia, será entregue nesta segunda-feira (28). Nomes como Vini Jr. e Bellingham, do Real Madrid, e Rodri, do Manchester City, disputam a maior honraria individual do ano e você acompanha ao vivo na liva do Lance! Confira!

➡️ Não será Vini Jr.? Quais critérios definem o melhor jogador do mundo?

⚽🥇 BOLA DE OURO 2024: SAIBA TODAS AS INFORMAÇÕES

📆 Data: segunda-feira, 28 de outubro de 2024

🕓 Horário: 16h (de Brasília)

📍 Local: Théâtre du Châtelet, em Paris (FRA)

📺 Onde assistir: TNT (TV fechada) e Max (streaming)



🏆 PREMIAÇÕES

🥇 Bola de Ouro Masculina (melhor jogador do mundo)

🥇 Bola de Ouro Feminina (melhor jogadora do mundo)

🥇 Clube Masculino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Clube Feminino do Ano (melhor time da temporada)

🥇 Troféu Kopa (melhor jogador jovem da temporada)

🥇 Troféu Yashin (melhor goleiro da temporada)

🥇 Troféu Gerd Müller (artilheiro da temporada)

🥇 Prêmio Sócrates (iniciativas em projetos sociais)

🥇 Técnico do Ano - Futebol Masculino (melhor treinador da temporada)

🥇 Técnico(a) do Ano - Futebol Feminino (melhor treinador(a) da temporada)

✅ BRASILEIROS INDICADOS

🔰 Vini Jr - Melhor jogador do mundo

🔰 Gabi Portilho - Melhor jogadora do mundo

🔰 Tarciane - Melhor jogadora do mundo

🔰 Savinho - Troféu Kopa

🔰 Arthur Elias - Técnico do Ano - Futebol Feminino