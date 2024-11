A derrota de Vini Jr na Bola de Ouro segue repercutindo e dividindo opiniões na Europa. Desta vez, o Leganés, próximo adversário do Real Madrid em La Liga, aproveitou a situação para provocar o brasileiro antes do confronto com um vídeo em suas redes sociais.

Na produção audiovisual feita pelo clube, um homem busca o troféu do Ballon d'Or na sede da revista France Football, organizadora da premiação, e leva-o até o vestiário que será destinado ao Real no Municipal de Butarque, local do confronto. Entretanto, o Super Pepino, mascote do Leganés, percebe a presença do entregador, abre a caixa e foge com o prêmio.

- Queridos amigos do Real Madrid, dizem que em Leganés os sonhos se cumprem. Apenas esperamos que não seja assim neste jogo - escreveu o clube na legenda do vídeo, enquanto o pepino rouba a Bola de Ouro.

👀 Veja a provocação do Leganés com a Bola de Ouro perdida por Vini Jr:

O "sonho" citado pelos Pepineros no vídeo refere-se à declaração do camisa 7 blanco, que afirmou publicamente ter o sonho de ser eleito melhor jogador do mundo. A derrota em outubro polarizou as visões futebolísticas, já que parte do público foi contra a derrota, e outra parte celebrou o triunfo de Rodri, do Manchester City.

O confronto entre as duas equipes acontece no domingo (24), às 14h30 (de Brasília), na casa do Leganés. Os mandantes estão em 14º, com 14 pontos em 13 jogos, e querem vencer para fugir dos arredores da zona do rebaixamento. Por outro lado, o Real Madrid é o segundo na tabela, e busca manter a perseguição contra o líder Barcelona, que tem um jogo e seis pontos a mais (33 a 27).

