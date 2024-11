Lamine Yamal, astro do Barcelona, poderia ter se tornado a venda mais cara da história do futebol. O jovem de 17 anos foi alvo de uma investida-recorde do Paris Saint-Germain na janela de transferências do verão europeu, após desfilar seu talento e conduzir a Espanha ao título da Eurocopa.

A situação foi revelada por Enric Masip, homem-forte do clube catalão e conselheiro da gestão do presidente Joan Laporta, em entrevista ao programa "El Chiringuito". A proposta tinha o valor de 250 milhões de euros (mais de R$ 1,5 bilhão na cotação atual), com os franceses buscando um substituto para Kylian Mbappé, que deixou o clube de graça.

- O presidente já disse que tinha uma oferta de 250 milhões de euros que rejeitou, e que de fato nunca considerou aceitar. Ela veio da França. Mas quando você tem dinheiro e tem como pagar, pode esperar para contratar qualquer jogador - afirmou Masip.

A nível de comparação, a transferência mais cara da história foi a de Neymar, também deixando o Barça rumo ao PSG, em 2017. Na ocasião, os franceses pagaram 222 milhões de euros (R$ 822 milhões à época) para ter o brasileiro. No ano seguinte, também ocuparam o segundo lugar do ranking com a aquisição do próprio Mbappé.

💸YAMAL FICA NO BARCELONA: AS CONTRATAÇÕES MAIS CARAS DA HISTÓRIA

💰 Neymar: do Barcelona para o PSG - 222 milhões de euros

💰 Kylian Mbappé: do Monaco para o PSG - 180 milhões de euros

💰 Philippe Coutinho: do Liverpool para o Barcelona - 135 milhões de euros

💰 Ousmane Dembélé: do Borussia Dortmund para o Barcelona - 135 milhões de euros

💰 João Félix: do Benfica para o Atlético de Madrid - 127,2 milhões de euros

💰 Enzo Fernández: do Benfica para o Chelsea - 121 milhões de euros

💰 Eden Hazard: do Chelsea para o Real Madrid - 120,8 milhões de euros

💰 Antoine Griezmann: do Atlético de Madrid para o Barcelona - 120 milhões de euros

💰 Jack Grealish: do Aston Villa para o Manchester City - 117,5 milhões de euros

💰 Cristiano Ronaldo: do Real Madrid para a Juventus - 117 milhões de euros

Lamine, tratado como grande craque formado em La Masía, teve grande destaque na Eurocopa de 2024. Com um gol e quatro assistências em sete jogos, foi um dos protagonistas do tetracampeonato da Fúria. Ao retornar à Catalunha, conviveu com a chegada de Hansi Flick ao comando do Barcelona, e manteve seu desempenho no mais alto nível: são seis tentos e oito passes para gol em 16 partidas na temporada atual.