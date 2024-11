O litígio de Kylian Mbappé com a seleção da França parece ter ganhado mais um capítulo negativo para o atacante. Segundo o jornal "L'Équipe", o técnico Didier Deschamps abrirá conversas com o jogador sobre um tema que foi polêmica em 2023: a braçadeira de capitão.

O comandante deve questionar, em pacífica troca de ideias, o camisa 10 dos Bleus sobre suas intenções com o posto. Caso Mbappé queira continuar como capitão, lhe será permitido o posto. Caso opte por deixar a braçadeira de lado, será definido um novo líder principal para os atuais vice-campeões mundiais.

Kylian foi desfalque da equipe nas últimas duas Datas Fifa, e Deschamps encontrou em seu elenco novos capitães. Em outubro, Aurélien Tchouameni recebeu a oportunidade; já no mês atual, Kanté e Konaté herdaram a função. Os três nomes surgem como opção da comissão em caso de negativa do ponta-esquerda.

Em 2023, a imprensa europeia também noticiou uma crise anímica entre o artilheiro da última Copa do Mundo e Antoine Griezmann. Esperava-se que o craque do Atlético de Madrid fosse escolhido para capitanear a França após a aposentadoria de Lloris, principalmente devido a ter mais tempo como selecionável. Porém, Didier optou por Kylian, e Griezmann revelou publicamente a frustração; pouco mais de um ano depois, também se retirou de listas e pendurou as chuteiras a nível nacional.

Mbappé foi o artilheiro da última Copa do Mundo, anotando oito gols (Foto: Franck FIFE / AFP)

😬 Problemas fora da França para Kylian Mbappé

Mbappé lidou com um problema extracampo em outubro. Se recuperando de lesão muscular, o craque do Real Madrid não foi chamado para duelos contra Israel e Bélgica e curtiu a paralisação na Suécia. Porém, no hotel que estava hospedado, em Estocolmo, seu nome foi ligado a uma possível agressão sexual. As investigações estão em andamento, mas o atleta nega veementemente.