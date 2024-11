O Real Madrid recebeu três propostas de empréstimo por Endrick, segundo o jornal espanhol "Sport". O brasileiro, com poucas oportunidades sob o comando de Carlo Ancelotti em sua primeira temporada na Europa, despertou o interesse de clubes diante de um recorrente lugar no banco de reservas.

De acordo com o periódico, Roma, Southampton e Real Valladolid fizeram aproximações à diretoria merengue para ter o atacante. O acordo envolveria a transferência na janela do inverno europeu, a partir de janeiro de 2025.

Entretanto, Endrick já declarou publicamente que quer se manter no clube mesmo com a pouca minutagem até o momento. O camisa 16 enxerga que pode passar pelo mesmo processo de amadurecimento de Rodrygo e Vinícius Jr antes de assumir o protagonismo em Valdebebas.

🔢 NÚMEROS DE ENDRICK PELO REAL MADRID

⚽ 10 jogos

⌛ 122 minutos em campo

🥅 2 gols

📤 1 assistência

✅ 7 vitórias

🟰 2 empates

❌ 1 derrota

Endrick beija aliança e comemora gol pelo Real Madrid na Champions League (Foto: Reprodução / Instagram)

A situação é semelhante à enfrentada por Vitor Roque no Barcelona. O centroavante chegou à Catalunha em janeiro de 2024, foi pouco aproveitado pelo então técnico Xavi Hernández e topou um empréstimo. No Real Betis, caiu nas graças da torcida e já tem cinco gols em 14 jogos com a camisa dos andaluzes.

Endrick estará disponível novamente para Carlo Ancelotti em La Liga após a Data Fifa. O brasileiro, que não foi convocado por Dorival Júnior, busca recuperar seu prestígio e pode ganhar alguns minutos diante do Leganés no domingo (24), às 14h30 (de Brasília), no Municipal de Butarque.