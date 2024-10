Vini Jr em ação pelo Real Madrid (Foto: AFP)







Escrito por Lance! • Publicada em 29/10/2024 - 08:34 • Paris (FRA) • Atualizada em 29/10/2024 - 09:41

A derrota de Vini Jr na Bola de Ouro, entregue ao espanhol Rodri na segunda-feira (28), chocou o mundo. O brasileiro tinha amplo favoritismo, mas horas antes, o Real Madrid soube que seu astro não seria eleito o melhor jogador do mundo e nem sequer permitiu sua viagem ao evento realizado em Paris.

Após a cerimônia, o editor-chefe da France Football - revista que organiza o Ballon d'Or -, Vincent Garcia, explicou os motivos da derrota do atacante. Segundo o jornalista, a divisão de protagonismo com a camisa merengue custou caro ao camisa 7.

- Evidentemente, Vinícius sofreu com a presença de Bellingham e de Carvajal no top-5, porque matematicamente isso lhe custou alguns pontos. Isso também resume a temporada do Real Madrid, que teve cerca de três ou quatro jogadores no topo, e os jurados dividiram suas decisões entre eles, o que beneficiou Rodri - apontou Vincent.

Questionado sobre a ausência não só de Vini, mas de toda a comitiva do Real, Garcia fez duras críticas à decisão do clube. Eram esperadas cerca de 50 pessoas do clube, entre jogadores, comissão técnica, diretores e demais representantes.

- Fomos muito claros com eles e com todos os demais clubes. Esse ano, o ganhador não será avisado. Pensei que todos tinham aceitado, mas em último momento, não sei por qual motivo, quiseram mudar essa regra. Quando o Real tomou sua decisão, não tenho certeza se não houve decepção. Sofri muita pressão do Real Madrid ao longo da votação, mas sempre fui claro e justo, e talvez meu silêncio tenha irritado eles. Mas fiz isso com todos, e fui desagradavelmente surpreendido com a ausência - disparou o periodista.

🔰 VINI JR E REAL NÃO COMPARECERAM À BOLA DE OURO

Mesmo sem ter representantes na capital francesa, o Real Madrid ganhou o prêmio de Clube Masculino do Ano, muito por conta das conquistas de La Liga e Champions League. Somado a isso, Carlo Ancelotti foi eleito Técnico do Ano, mas também não se fez presente no evento.

Vini Jr perdeu a corrida da Bola de Ouro para o espanhol Rodri (Foto: Mauro PIMENTEL / AFP)

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional