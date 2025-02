Vini Jr e Modric brigam em vitória do Real Madrid na Copa do Rei

A vitória do Real Madrid sobre o Leganés, pela Copa do Rei, não foi totalmente satisfatória para Vini Jr. O brasileiro teve uma leve discussão com Luka Modric, capitão merengue, já na reta final do embate vencido por 3 a 2 pela equipe da capital.

continua após a publicidade

➡️ Endrick marca, e Real Madrid avança na Copa do Rei com gol nos acréscimos

A situação aconteceu após um contra-ataque dos donos da casa que gerou um escanteio, ainda com a igualdade em 2 a 2 no marcador. O camisa 7 demorou a recompor a marcação na saída em velocidade dos adversários e foi o último a chegar para ajudar a defesa na bola aérea. Modric esbravejou com o atacante, que gesticulou de volta e foi repreendido pelo companheiro Valverde.

Logo depois, o Real saiu para o ataque e fez o terceiro, com o jovem Gonzalo García. Relatos apontaram que a celebração de Vinícius não foi efusiva mesmo com o tento saindo aos 48 minutos do segundo tempo. Após o apito final, o croata foi questionado sobre o entrevero, mas optou por desconversar.

continua após a publicidade

- Minha relação com Vinícius? São coisas normais que acontecem no futebol, e por ter sido no campo, vocês veem coisas que não deveriam ver - disparou o meio-campista.

➡️ Atitude de Endrick para Neymar em jogo do Real Madrid enlouquece torcedores

👀 Veja a discussão de Modric e Vini Jr durante jogo do Real Madrid

This is unacceptable behaviour from Vinicius & this attitude needs to be fixed immediately.



So basically captain Modric asked Vini to track back & help the team defensively, Vini didn’t like that & responded with a gesture. Modric rightfully scolded him.pic.twitter.com/z6DO3W4T1a https://t.co/TaxdhlUXzM — Mayank (@MayankRMFC) February 6, 2025

Na entrevista coletiva que sucedeu o triunfo madridista, o treinador Carlo Ancelotti também foi perguntado sobre a situação, e de forma surpreendente, deu razão ao experiente central de 39 anos.

continua após a publicidade

- Eu não sei o que de fato aconteceu com Modric e Vinícius, mas se Modric falou alguma coisa, ele está certo. Sempre concorde com Luka Modric - brincou o comandante.

Com a vitória, o Real garantiu uma vaga na fase semifinal da Copa do Rei, assim como o rival local Atlético de Madrid. As duas vagas restantes serão decididas nesta quinta-feira (6): Real Sociedad e Osasuna duelam às 15h30, enquanto Valencia e Barcelona fazem confronto às 17h30, ambos pelo horário de Brasília.

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional