Endrick marca, e Real Madrid avança na Copa do Rei com gol nos acréscimos

O Real Madrid se classificou às semifinais da Copa do Rei após uma partida complicada diante do Leganés, no Municipal de Butarque. O placar de 3 a 2, com gol de Modric, Endrick e Gonzalo García, no apagar das luzes, assegurou um lugar nas semifinais da competição.

continua após a publicidade

➡️ Atitude de Endrick para Neymar em jogo do Real Madrid enlouquece torcedores

Leganés 2x3 Real Madrid: como foi o jogo?

A opção por poupar Jude Bellingham, Vini Jr. e Kylian Mbappé não parecia ter se mostrado arriscada para Carlo Ancelotti. A atuação merengue no primeiro tempo foi sólida: Modric, aos 18', e Endrick, aos 25', aproveitaram espaços na defesa adversários para balançar as redes de Soriano e dar tranquilidade ao time no jogo eliminatório. Porém, de forma semelhante com o que aconteceu diante do Celta de Vigo nas oitavas de final da competição, os Merengues cederam vantagem.

O algoz do resultado foi o argentino Juan Cruz, destaque do Leganés na temporada. Com dois gols, um de pênalti, na primeira etapa, e outro após contar com um desvio na zaga adversária, no início do segundo tempo. Em poucos minutos, uma vaga que parecia encaminhada se tornou um grande risco aos comandados de Ancelotti.

continua após a publicidade

A segunda etapa foi marcada por ataques esporádicos, mas perigosos, comandados pelo Leganés, que obrigaram Lunin a realizar defesas impressionantes. Mesmo com Vini Jr. em campo e Endrick em ótima fase, o Real Madrid teve dificuldade para emplacar a pressão pelo resultado. O empate no placar se manteve até os 48' do segundo tempo, quando Gonzalo García recebeu cruzamento de Brahím Díaz e completou de cabeça para o gol.

Gonzalo García anotou gol decisivo pelo Real Madrid; Endrick marcou o segundo gol dos visitantes (Foto: Javier Soriano/AFP)

✅ FICHA TÉCNICA

Leganés 2x3 Real Madrid

Quartas de final - Copa do Rei

🗓️ Data e horário: quarta-feira, 5 de fevereiro de 2025, às 17h (de Brasília)

📍 Local: Estádio Municipal de Butarque, em Madri (ESP)

🥅 Gols: Luka Modrić (18'/1ºT), Endrick (25'/1ºT) e Gonzalo García (48'/2ºT) (RMA); Juan Cruz (39'/1ºT e 14'/2ºT) (LEG)

🟨 Cartões amarelos: Borja Iglesias, Villar, Starfelt (CEL); Asencio e Endrick (RMA)

continua após a publicidade

LEGANÉS (Técnico: Borja Jiménez)

Soriano; Rosier, González, Nastasic e Altimira; Taía; Brasanac, Neyou, Rodríguez, Cruz e García

REAL MADRID (Técnico: Carlo Ancelotti)

Lunin; Valverde, Asencio, Jacomo Ramón e Ferland Mendy; Modric, Tchouaméni, Brahím, Arda Güler, Rodrygo e Endrick

➡️ Tudo sobre os maiores times e as grandes estrelas do futebol no mundo afora agora no WhatsApp. Siga o nosso canal Lance! Futebol Internacional