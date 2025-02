Atitude de Endrick para Neymar em jogo do Real Madrid enlouquece torcedores

Endrick, atacante da Seleção Brasileira, foi destaque na partida entre Real Madrid e Leganés, pelas quartas de final da Copa do Rei. Autor do segundo gol merengue, o ex-Palmeiras 'imitou' a comemoração de Neymar. Nesta quarta-feira (5), o atacante do Santos completa 33 anos e deve reestrear pelo Peixe, contra o Botafogo-SP.

Embalados pelo clima de "NeyDay", os internautas foram à loucura com a homenagem do atacante do Real Madrid ao ex-Barcelona e PSG. Confira reações!

Endrick 'imita' Neymar em comemoração pelo Real Madrid (Foto: Javier Soriano/AFP)

Endrick volta a ter chance no onze inicial

O jovem ex-Palmeiras não foi o único a receber a chance de atuar no 11 inicial da equipe pela partida eliminatória. Jacobo Ramón, zagueiro do Real Madrid Castilla, time B dos Merengues, também ganhou oportunidade. Arda Güler e Brahím Díaz, que geralmente saem do banco de reservas, também foram promovidos ao time titular.

Por outro lado, figurinhas carimbadas no time titular da equipe como Rodrygo, Valverde e Tchouaméni não foram poupados. Vale lembrar que o Real Madrid encara o Atlético de Madrid no próximo sábado (8), em jogo decisivo na briga pelo título da liga espanhola. Depois do compromisso, ainda encara o Manchester City pelos playoffs da Champions League.

Neymar joga hoje?

Após ser apresentado na sexta-feira, Neymar, homenageado por Endrick no Real Madrid, descansou e acompanhou de casa a vitória do Santos diante do São Paulo. Na segunda-feira, o atacante participou das primeiras atividades com o elenco santista e já deixou boas impressões no treinamento

A expectativa é que o jogador ganhe alguns minutos contra o Botafogo-SP, mas sem exigir um alto rendimento da parte física. Afinal, o atacante acumula poucos minutos desde que voltou da grave lesão no joelho no Al-Hilal, da Arábia Saudita, e precisa ganhar ritmo antes de atuar com a carga máxima em campo.

O duelo de logo mais se mostra mais propício a esse cenário, já que o Botafogo é a equipe de pior campanha no Paulistão e apresenta poucos riscos ao alvinegro praiano.

