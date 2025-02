€ 75 mil a cada jogo titular pelo Real Madrid (mínimo de 45 minutos)-

€ 35 mil a cada gol, assistência ou pênalti sofrido (apenas conta 1 ação se sofrer e bater o pênalti)

€ 500 mil se for campeão de La Liga tendo sido titular em 8 jogos ou 1 milhão de euros se for campeão de La Liga tendo sido titular em 18 jogos

€ 500 mil se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 3 jogos ou 1 milhão de euros se for semifinalista da Champions tendo sido titular em 7 jogos

€ 1 milhão se for campeão da Champions tendo sido titular em 4 jogos ou 2 milhões de euros se for campeão da Champions tendo sido titular em 8 jogos

€ 1 milhão se for Golden Boy ou Prêmio Kopa

€ 1 milhão se for top-3 do Ballon d’Or ou Fifa The Best