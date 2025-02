Atlético provoca Real Madrid em postagem e apimenta clima pré-clássico

Real Madrid e Atlético de Madrid entram em campo no sábado (8), em duelo válido pela 23ª rodada da La Liga. A promessa de um clássico quente é comum entre os times, porém, o clima está ainda mais apimentado antes do confronto no Santiago Bernabéu. Além da liderança em jogo, a atuação da arbitragem espanhola também foi motivo de uma rusga entre os clubes.

Dias após o Real Madrid emitir uma carta de reclamação à RFEF (Real Federação Espanhol de Futebol) sobre a atuação da dupla de árbitros na derrota por 1 a 0 contra o Espanyol, o rival Atlético fez uma polêmica no X, antigo Twitter.

— Amigos da Real Academia Espanhola, ultimamente estamos sendo muito questionados sobre um assunto e não queremos estar errados. Você pode nos ajudar com as nuances dos seguintes verbos?: imprensa, intimidar, intimidar, coagir, para assustar, influência, impor. Muito obrigado!

A sequência de postagens insinua uma pressão merengue à arbitragem antes do duelo decisivo pela La Liga. Minutos depois, o perfil oficial colchonero atacou a TV oficial do Real Madrid, que protagonizou críticas ao sistema de arbitragem espanhol após o resultado negativo na Catalunha. O Atlético de Madrid afirmou que "parte da preparação para o dérbi" era utilizar a televisão oficial para pressionar os árbitros.

Vini Jr. discutiu com Koke em meio ao clássico entre Real Madrid e Atlético de Madrid (Foto: Oscar del Pozo/AFP)

Real Madrid detona arbitragem e cobra federação espanhola

O Real Madrid, revoltado com o que considera ser uma "perseguição" da arbitragem, enviou uma carta ao presidente da RFEF, Rafael Louzán, com cópia para o Conselho Superior do Desporto, com o tema "protesto formal contra o sistema de arbitragem". A atuação dos juízes na derrota contra o Espanyol foi caracterizada com "escandalosa", e o sistema de arbitragem, definido como "completamente desacreditado".

— Os fatos ocorridos nesta partida ultrapassaram qualquer margem de erro humano ou interpretação do árbitro. O que aconteceu no RCDE Stadium representa o ápice de um sistema de arbitragem completamente desacreditado, em que as decisões contra o Real Madrid atingiram um nível de manipulação e a adulteração da competição não pode mais ser ignorada. As duas decisões de arbitragem mais graves desta partida revelaram mais uma vez os padrões duplos com que o Real Madrid é arbitrado.

A segunda decisão apontada no início do protesto diz respeito a um acontecimento no primeiro tempo de jogo. O Real Madrid acredita que o gol de Vini Jr. foi anulado de forma incorreta pela identificação de uma falta cometida por Mbappé no início da jogada. Apesar disso, a falta em Mbappé seguiu como ponto focal das reclamações com relação aos juízes.

— A entrada brutal sobre Kylian Mbappé, por trás, na panturrilha e sem qualquer possibilidade de disputa de bola, sofrida aos 60 minutos do jogo pelo jogador do Espanyol que acabaria mais tarde marcando o gol. O gol da vitória de sua equipe, merecedor de expulsão imediata como a imprensa mundial demonstrou, terminou com a decisão do árbitro, Alejandro Muñiz Ruiz, de mostrar apenas o cartão amarelo sem o VAR, com Javier Iglesias Villanueva como responsável, interveio para corrigir uma decisão claramente errônea, deixando impune uma agressão que em qualquer outra competição teria levado a uma sanção exemplar.

— Dada a gravidade do ocorrido, o Real Madrid exige que a RFEF entregue imediatamente os áudios do VAR relativos aos dois lances-chave da partida: os áudios da comunicação entre o VAR e o árbitro de campo no ato da entrada de Carlos Romero no Kylian Mbappé; as gravações de áudio da comunicação entre o VAR e o árbitro de campo na jogada do gol anulado por Vinicius Jr.; as conversas entre os membros da sala do VAR em ambas as jogadas.

Em meio às reclamações e acusações de manipulação para prejudicar o Real Madrid, o clube cobrou que a federação lidere uma renovação no quadro de árbitros do país, e que considera o sistema espanhol "completamente falho". O clima nos corredores do Santiago Bernabéu era de incredulidade após o apito final de Muniz Ruiz no RCDE Stadium; Ancelotti, treinador da equipe, liderou as cobranças na coletiva de imprensa, ao julgar "inexplicável" a atitude do árbitro de não expulsar Carlos Romero. Segundo o AS, da Espanha, jogadores merengues assistiram ao lance pelo celular e se revoltaram.

