Vini Jr e Kylian Mbappé foram alvos de manifestações racistas durante a vitória do Real Madrid por 3 a 0 contra o Real Oviedo, no estádio Carlos Tartiere. As imagens exibidas pelo programa espanhol "El Día Después", da emissora "Movistar", registraram sons associados a imitações de macaco vindos da torcida adversária em dois momentos distintos da partida.

O primeiro episódio ocorreu após o gol de Mbappé, quando o francês comemorava ajoelhado no gramado. Nesse instante, foi possível ouvir, vindo das arquibancadas, um som isolado que imitava o verso de um macaco. Embora não tenha se tratado de um canto coletivo, o ato foi captado com nitidez pelas câmeras do programa.

No segundo tempo, o mesmo tipo de manifestação foi registrado quando Vinícius entrou em campo no lugar de Rodrygo. Ao longo da partida, o jogador brasileiro também foi alvo de insultos proferidos por um grupo numeroso da torcida local. A hostilidade aumentou gradualmente e culminou em um desentendimento direto entre o camisa 7 e alguns torcedores nas arquibancadas. Veja o vídeo dos casos abaixo:

Como foi a partida? ⚪⚽

Em um jogo de superioridade da equipe de Xabi Alonso, Mbappé abriu o placar no fim da etapa inicial. E no segundo tempo, o francês foi servido por Vini Jr para balançar as redes pela segunda vez, enquanto o brasileiro deu números finais ao duelo.

No sábado (30), o Real Madrid enfrenta o Mallorca às 16h30 (de Brasília), no Santiago Bernabéu, em partida válida pela terceira rodada da La Liga. Mais cedo, às 14h30, o Real Oviedo recebe a Real Sociedad.

